ChatGPT終推18禁版本　附「含情色內容新功能」迎戰Grok火辣模式

ChatGPT將迎來成人18禁版本！OpenAI執行長奧爾特曼（Sam Altman）14日宣布，公司將推出新政策：「把成年使用者當作成年人看待。」



作為政策的一部份，ChatGPT也會在12月推出含有「情色內容」的新功能。

過去刻意限制ChatGPT內容

奧爾特曼14日在社群平台X發文表示，OpenAI先前會刻意限制ChatGPT的內容，確保平台不會對心理健康產生負面影響。

奧爾特曼指出：

如今我們能夠減輕嚴重的心理健康風險，並擁有新工具，因此在多數情況下，可以安全地放寬限制。

目前奧爾特曼透露將在12月推出僅限通過年齡驗證使用者的「情色內容」功能，不過並未明確指出有哪些功能。先前接受採訪時，奧爾特曼坦言有些決策能推升成長和收入，不過與OpenAI價值觀不符，其中一項就是情色內容。當時奧爾特曼說：

我們還沒有在ChatGPT放入性愛機器人的化身（sex-bot avatar）。

記者問他：「這樣可以讓用戶待更久吧？」奧爾特曼則笑回：「顯然是會的！」如今 ChatGPT將有所突破，將人工智能（AI）運用在情色用途。

競爭對手紛紛投入情色AI領域

早在今年6月時，xAI就透過影片生成工具Grok Imagine的「火辣模式」（spicy mode）發展情色內容，允許用戶在合理範圍中，脫掉照片中人物的衣服。xAI也推出「Ani」的虛擬夥伴，角色設定是僅穿內衣的互動式AI。

