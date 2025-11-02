日本兇殺案26年後死者丈夫同學自首　丈夫花百萬租下案發現場取證

日本警方近日逮捕了一名69歲女子，她涉嫌於1999年在名古屋殺害一名家庭主婦。據愛知縣警察廳消息，疑犯名為安福久美子，於10月30日下午前往名古屋市警局自首。據稱，疑犯於1999年11月13日在名古屋西區一間公寓的房間，用刀多次刺傷32 歲的高羽奈美子的頸部和身體其他部位，致其死亡。 高羽奈美子的丈夫高羽悟為了保留犯罪現場，26年來花費2200萬日圓（約111萬港元）租下妻子當時遇害的公寓。



據日本時報（Japan Times）報道，警方從安福久美子身上提取的DNA樣本與在犯罪現場採集的血跡相符，而這些血跡被認為是兇手的。

調查顯示，事件發生時間大約在中午前後。下午2時左右，丈夫發現高羽奈美子面朝下倒在地上，隨即撥打急救電話。據推測，高羽曾嘗試自衛，雙手有傷。客廳和衛浴內均留多處血跡。高羽奈美子死於失血過多。

高羽奈美子兩歲的兒子當時也在案發現場，但安然無恙。

有人目擊到一名年齡在40至50歲之間的女子出現在公寓附近，女子手部似乎有傷。在高羽被發現的房間裏，警方偵測到了B型血，與高羽奈美子的血型不同。

2015年和2020年，縣警局分別公布了根據目擊者描述繪製的嫌疑人畫像。警方累計詢問了超過5000人，並出動了超過10萬名警力。

高羽奈美子的丈夫高羽悟，69歲，多年來堅持繼續支付房租，因為他「不想在兇手落網前抹去任何線索」。公寓入口處的地板上至今仍留有褐色血跡，牆上的月曆依舊停留在1999年11月，也就是案發的月份。

高羽悟告訴記者：「我辛苦賺錢交房租，一切都值了。（疑犯）的出現讓我很意外。」高羽悟多年來與其他犯罪受害者努力不懈，爭取廢除謀殺和其他嚴重犯罪的訴訟時效，該時效於2010年被廢除。 2020 年，日本國家警察廳將此案懸賞金額提高至300萬日圓（約15萬港元）。

據日本CBC電視台11月2日報道，安福久美子是死者丈夫高羽悟的高中同學，兩人曾同屬一個網球俱樂部。

高羽悟表示：「我幾乎不記得曾和安福久美子說過話。我至今都覺得難以置信。」

報道指，安福久美子當時似乎對高羽悟懷有愛慕之情，警方正在調查她為何要向素未謀面的高羽奈美子行兇。