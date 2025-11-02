白宮：中國將恢復採購美國大豆　年底前1200萬噸　明年2500萬噸

中美元首10月30日在韓國釜山舉行「習特會」後，美國白宮11月1日公布更多中美達成貿易協議的細節。白宮在聲明中指中方作出以下承諾，中方將致力協助美方制止製造毒品芬太尼的原料流入；中方將取消現有及計劃推出的稀土出口管制措施；中國亦將恢復採購美國大豆，今年剩餘2個月內將購買至少1,200萬噸美國大豆，並在未來3年每年至少購買2,500萬噸美國大豆。此外，中國亦將恢復購買美國高粱和硬木原木。



據白宮發表的聲明，中方將採取以下行動：

2025年11月1日，美國白宮公布更多中美達成貿易協議的細節。（白宮網站）

中國將暫停向全球實施其於10月9日宣布，針對稀土及相關產品的大規模出口管制措施。

中國將向美國終端用戶及其全球供應商發放適用於稀土、鎵、鍺、銻和石墨出口的通用許可證。該通用許可證代表中國將取消今年4月和2022年10月實施的管制措施。

中國將採取重要措施，切斷芬太尼流入美國的渠道。具體而言，中國將停止向北美地區出口某些特定化學品，並嚴格控制某些其他化學品向全球所有地區的出口。

中國將暫停今年3月4日以來宣布的所有報復性關稅。這其中包括對大量美國農產品徵收的關稅，例如：雞肉、小麥、玉米、棉花、高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜和乳製品。中國將暫停或取消自今年3月4日起對美國採取的所有非關稅報復措施，包括將部分美國公司列入最終用戶清單和不可靠實體清單。

2021年10月7日，美國俄亥俄州（Ohio）馬西隆（Massillon），收穫季節期間，迪爾菲爾德公司穀物升降機設施內，一車大豆被傾倒進升降機漏斗。（Reuters）

中國將在2025年最後兩個月購買至少1,200萬噸美國大豆，並在2026年、2027年和2028年每年至少購買2,500萬噸美國大豆。此外，中國將恢復購買美國高粱和硬木原木。

中國將採取適當措施，確保安保世（Nexperia）在華的工廠恢復出口，讓關鍵的傳統晶片產品能夠銷往世界其他地區。

中國將取消早前因美國宣布對中國在海運、物流和造船領域尋求市場支配地位展開301條款調查而採取的報復措施，並取消對多間航運實體實施的製裁。

中國將進一步延長對美國進口商品基於市場的關稅豁免期限，豁免有效期至2026年12月31日。

中國將終止針對美國半導體供應鏈企業的各項調查，包括反壟斷、反壟斷和反傾銷調查。

美方將採取以下行動：

美國將降低為遏制芬太尼流入而對中國進口商品徵收的關稅，從11月10日起，累計稅率將降低10%，並暫停對中國進口商品加徵更高對等關稅，直至2026年11月10日。 （在此暫停期內，現行的10%對等關稅將繼續生效。）

美國將進一步延長部分301條款關稅豁免的有效期，這些豁免目前將於今年11月29日到期，之後將延長至2026年11月10日。

2025年10月29日，韓國慶州，美國總統特朗普（Donald Trump）出席2025年亞太經濟合作組織（APEC）行政總裁峰會時舉起拳頭。（Reuters）

美國將暫停實施題為「擴大最終用戶控制範圍以涵蓋某些特定實體的關聯公司」的臨時最終規則，暫停期為一年，自2025年11月10日起計。

從11月10日起，美國將暫停執行根據《貿易法》第301條款對中國企圖透過壟斷海事、物流和造船業來達到壟斷地位的行為所採取的應對措施，為期一年。在此期間，美國將繼續根據《貿易法》第301條款與中國進行談判。