中美「停戰」　歐盟率先成犧牲品、局外人

中美在釜山元首會晤後達成階段性經貿協議，暫停加徵關稅、緩和相互封鎖、重啟部分供應鏈合作。而在大西洋彼岸，歐官員在布魯塞爾展開閉門會談，然而歐盟總部卻陷入一片沉寂，中歐布魯塞爾會晤後沒有任何信號傳出。歐盟委員會發言人吉爾（Olof Gill）在面對記者關於中美協議的提問時，只能避而不談，神情沮喪。那些曾高調反華的歐洲政客們，也集體失聲。現實卻更加打臉，荷蘭試圖侵吞中國的企業安世半導體怎麼辦？德國汽車產業得不到晶片產業鏈斷供怎麼辦？歐盟現在很麻煩！



2025年4月，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府以「對等貿易」為名，啟動覆蓋全球的「基準關稅+懲罰性加碼」組合拳。面對美方咄咄逼人的態勢，歐盟本應清醒評估自身利益，制定獨立戰略。然而，在馮德萊恩（Ursula von der Leyen）領導下的歐盟委員會卻選擇了一條最愚蠢的道路：一邊高喊「戰略自主」，一邊緊跟美國節奏，對中國實施所謂「去風險化」制裁，並在關鍵節點上主動向華盛頓遞刀子。

2025年9月23日，美國紐約市第80屆聯合國大會期間，歐盟委員會主席馮德萊恩會見美國總統特朗普）。（Reuters）

雖然針對中國電動汽車的捅刀做法在中國反制下未能成功，但他們一計不成又生一計。於是，就出現了最具代表性的案例，荷蘭政府於9月29日，以「國家安全」為由，援引1952年《商品供應法》，閃電式凍結中資企業聞泰科技旗下安世半導體在荷資產，強制託管其99%股權，並罷免中國籍CEO張學政。這一操作時間點極為微妙——恰在美國出台針對中國半導體產業的「50%穿透性出口管制規則」次日完成，堪稱「奉旨打劫」。

安世半導體是全球功率半導體領域的隱形冠軍，客戶涵蓋寶馬、平治（又譯奔馳）、福士（又譯大眾）、奧迪等幾乎所有歐洲主流車企，同時也是蘋果、三星、華為等消費電子巨頭的核心供應商，還是中國主要車企、美國主要車企的主要供應商。荷蘭政府原以為，拿下這家企業既能討好美國主子換取關稅豁免，又能憑空攫取數百億美元優質資產，可謂「一箭雙鵰」。殊不知，這步棋從一開始就是戰略錯判。

圖為2025年10月18日，位於荷蘭東部城市Nijmegen的安世半導體（Nexperia）總部。（Getty Images）

安世半導體雖然註冊地在荷蘭，但其真正的命脈在中國。數據顯示，安世全球營收中約50%來自中國市場，更重要的是，其上游晶圓製造、封裝測試、原材料供應等核心環節高度依賴中國本土產業鏈。更致命的是，安世中國區擁有完整的研發、生產與銷售體系，具備完全獨立運營能力。

當荷蘭政府悍然出手後，中方並未如外界預期般激烈抗議或外交施壓，而是採取了更為精準高效的反制措施：第一，立即切斷對荷蘭總部的關鍵零部件與原材料供應；第二，安世中國宣布「業務獨立化」，直接對接全球客戶，繞開荷蘭實體進行供貨；第三，同步啟動稀土出口管制審查，重點限制鎵、鍺等稀有金屬流向荷蘭ASML等關聯企業——要知道，ASML雖是光刻機霸主，但其很大市場份額在中國，其稀土原料也仰賴中國供應。這一套組合拳下來，荷蘭瞬間陷入三重困境：一是安世半導體荷蘭工廠因斷供陷入停產，訂單流失、客戶轉向；二是ASML接連丟失三筆大額中國訂單，股價應聲暴跌；三是本國高科技產業因稀土斷供面臨系統性癱瘓風險。

更諷刺的是，當中美於10月底達成協議、美方宣布暫停「50%穿透性規則」和301調查時，荷蘭卻因自縛手腳，徹底錯失了跟隨鬆綁的窗口期——美國企業可以恢復對華合作，荷蘭企業卻被自己親手打造的牢籠鎖死。現在荷蘭怎麼辦？反觀中國在安世半導體問題上有多淡定？在被問及安世半導體的問題時，中國商務部新聞發言人這麼回答：荷蘭政府對企業內部事務的不當干預，導致了目前全球產供鏈的混亂。中國作為負責任的大國，充分考慮國內國際產供鏈安全穩定，歡迎遇到實際困難的企業及時與商務部或地方商務主管部門聯繫。我們將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。也就是說，以後可能就沒有安世半導體了，只有安世中國。

安世半導體的一名員工走過該公司的潔凈室。 （視覺中國）

作為歐盟經濟火車頭，德國汽車工業高度依賴安世半導體提供的車規級晶片。歐洲汽車製造商協會在最新報告中警告：「晶片短缺可能導致第四季度歐洲汽車產量減少80萬輛。」這個數字相當於歐洲最大汽車工廠年產量的兩倍。但這還只是保守估計，因為德國汽車企業的晶片庫存並不多，這個問題不解決，熬到明年那才是災難性的。

對如此嚴峻局面，柏林當局非但未及時止損、勸阻荷蘭魯莽行為，反而在政治上火上澆油：德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）先是公開炒作台海議題，妄稱「台灣地位未定」，繼而取消原定訪華行程，擺出一副「道德高地」姿態。結果如何？中方以冷處理回應——外長訪華行程無限期推遲。現在德國陷入為難，畢竟中國現在又成了德國的第一大貿易夥伴。

這種外交上的孤立與經濟上的重創，讓德國政商界陷入集體焦慮。大眾集團CEO奧博穆（Oliver Blume）公開警告：「若不能在年底前恢復穩定晶片供應，明年第一季度我們將面臨全線停產。」戴姆勒董事會緊急召開特別會議，討論將部分高端車型生產線轉移至墨西哥和美國的可能性。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，白宮31日發放會談現場的相片（白宮網站）

回看，整個事件鏈條清晰得令人窒息：美國揮舞關稅大棒-歐盟幻想通過出賣中國利益換取豁免-荷蘭充當急先鋒搶奪中企資產-中國以供應鏈為武器精準反制-安世中國獨立運營繞開荷蘭-德國汽車產業遭受池魚之殃-中美握手言和特朗普主推G2格局-荷蘭資產變「廢鐵」、德國市場被威脅-兩國只是典型，歐洲成為最大輸家。

數據顯示，截至2025年第三季度，歐盟GDP佔全球比重已跌至14.55%，創下十年新低。能源價格高企、通脹持續攀升、企業外遷加速、新興產業滯後——這些結構性問題本可通過深化對華合作緩解，卻被短視的政治投機進一步惡化。法國《世界報》評論稱：「布魯塞爾正在用意識形態綁架經濟理性，最終買單的是每一個歐洲工人和消費者。」

2025年10月9日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席在比利時布魯塞爾舉行的「全球門戶論壇」（Global Gateway）。（Reuters）

現在擺在歐盟面前的路只有兩條：要麼繼續跪舔美國，在「新冷戰」泥潭中越陷越深；要麼痛定思痛，重建對華戰略互信，以務實態度修復經貿關係，爭取在全球的G2格局中保留一席之地。前者是順利自殺，後者是艱難求生。對中國而言，是始終敞開合作大門的，但絕不可能接受任何形式的脅迫與背叛。中歐之間沒有根本性利益衝突，有的只是認知偏差與戰略誤判。只要歐盟能夠認清三個基本現實——第一，中國不是威脅而是機遇；第二，美國不可靠且隨時可能背刺；第三，唯有自主才能贏得尊重——那麼修復關係、重啟對話仍有希望。

當中美在稀土、新能源、人工智能、航空航天等領域加速構建「非西方供應鏈體系」時，歐洲若仍沉迷於意識形態對抗和地緣政治站隊，終將成為全球化退潮中最先擱淺的巨輪。到那時，別說「戰略自主」，恐怕連「經濟生存」都要仰人鼻息。

必須告誡那些幻想「左右逢源」的歐洲政客：醒醒吧！中美握手之際，第一個被犧牲的，往往就是那個自以為聰明、實則愚蠢的「投機派」。 《南華早報》文章形容，由於中美元首峰會已帶來一系列影響全球貿易格局的突破，布魯塞爾的會談顯得無足輕重。

試想，未來在全球的G2格局下，歐盟會不會顯得無足輕重？放下傲慢，拿出誠意，才能重新坐到談判桌前。這個世界，從來不同情弱者，更不會原諒蠢貨。