奧巴馬助選為民主黨站台　批特朗普政府「無法無天」

美國前總統奧巴馬星期六（11月1日）在兩場州長選戰造勢集會上為民主黨候選人站台，呼籲選民在下周選舉中拒絕特朗普政府「無法無天與魯莽」行徑。



路透社報道，這名在民主黨內仍頗具人氣的兩任前總統，於星期六分別在弗吉尼亞州為州長候選人斯潘伯格（Abigail Spanberger）以及在新澤西州為候選人謝里爾（Mikie Sherrill）拉票，並在兩場活動中對特朗普政府提出尖銳批評。

奧巴馬在弗吉尼亞州諾福克奧多米寧大學發表講話時說：「說實話，我們的國家和政策現在正處在一個相當黑暗的時刻。很難知道從哪裏說起，因為這屆白宮每天都端出一批新的無法無天、魯莽、刻薄，甚至荒唐至極的東西。」

他抨擊特朗普「雜亂無章」（shambolic）的關稅政策，以及在美國各城市動用國民警衛隊的做法；並批評國會共和黨人未能對特朗普加以制衡，「即便他們明知他越界」。奧巴馬更表示驚訝於商界領袖、律師事務所和大學「如此迅速地選擇下跪」，以安撫特朗普。

2025年11月1日，美國前總統奧巴馬 （Barack Obama） 在新澤西州州長民主黨候選人謝里爾 （Mikie Sherrill） 的競選集會上發表講話。（Reuters）

當晚在新澤西紐瓦克為謝里爾造勢時，奧巴馬延續同樣的主題，繼續抨擊特朗普白宮。他諷刺道：「就像每天都是萬聖節，但只有惡作劇，沒有糖果。」

他還以諷刺口吻提到，在聯邦政府關門仍在持續之際，特朗普仍把精力放在白宮翻修等決定上。奧巴馬說：「公平地說，他確實專注於一些『關鍵議題』，比如把玫瑰園鋪上硬地，好讓大家不會弄髒鞋子，還要建一個價值3億美元的舞廳。」

民調顯示，46歲的斯潘伯格在弗吉尼亞州以顯著優勢領先共和黨候選人。

2025年10月31日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在空軍一號上向媒體發表演說。（Reuters）

在新澤西州，多數民調顯示謝里爾以個位數優勢領先共和黨對手、曾三度競逐州長的前州眾議員恰塔雷利。

儘管新州民主黨在登記選民上以2比1佔優，但共和黨近年在部分全州性選舉中已縮小差距：恰塔雷利在2021年州長選舉中僅以3個百分點落敗，特朗普在2024年總統大選在新州也只落後6個百分點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

