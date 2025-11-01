特朗普翻新白宮林肯套房浴室　綠瓷磚換黑白大理石　大加金色配件

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任以來大舉「改造」白宮，最近徹底拆除白宮東翼以建設新宴會廳，他10月31日又表示，白宮林肯套房的浴室已翻新，並上傳多張新照片，可見浴室牆壁由綠色瓷磚換成黑白拋光大理石。特朗普強調新裝潢非常符合前總統林肯（Abraham Lincoln）在生時的19世紀中期時代風格。



特朗普10月31日在社交媒體Truth Social發文談及翻新後的林肯套房浴室，稱浴室在20世紀40年代被翻新過，採用裝飾藝術風格（Art Deco）的綠色瓷磚，不符合時代風格。

特朗普指示使用黑白拋光的大理石重新鋪設，並聲稱這可能是浴室最初裝潢所使用的大理石。

特朗普同日於Truth Social上發布更多浴室照片，其中可以看到水龍頭、淋浴把手以及其他浴室設施都被設計成金色，其中一張照片更可看到一件印有總統徽章的白色長袍掛在金色的掛鉤上。

路透社引述《華盛頓郵報》2007年的一篇文章提到，時任總統小布殊（George W. Bush）當年曾翻修林肯套房，保留浴室的綠色瓷磚風格。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年10月31日在社交媒體上表示，白宮林肯套房的浴室已獲翻新，並上傳多張新裝潢的照片，其中可以看到牆壁由綠色瓷磚換成黑白拋光大理石。右圖為翻新後的林肯套房浴室；左圖則是舊裝潢。（Truth Social@realDonaldTrump）

林肯套房位於白宮二樓東南側，是白宮中的一間客套房，曾為林肯在任時的辦公室和內閣會議室。