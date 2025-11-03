墨西哥市長亡靈節遭當眾槍殺　生前曾呼籲嚴打毒梟

墨西哥一名市長11月1日出席亡靈節活動時，遭當眾槍殺，終年40歲。槍手當場被擊斃，而事主生前曾呼籲政府嚴厲打擊毒梟，目前未知此舉是否成為殺機。



美國《政治報》（Politico）及《紐約郵報》2日報道，事發於墨西哥西部的米卻肯州（Michoacan）烏魯阿潘市（Uruapan），市長曼索（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）1日晚於市中心參加亡靈節活動時，突然遭兩名槍手當眾連開多槍，送院後傷重不治。

事件中亦有一名市議員及保鏢受傷，即使現場有國民警衛隊戒備，惟始終無法阻止悲劇發生。

墨西哥烏魯阿潘市市長曼索11月1日出席亡靈節活動，不久遭槍手當眾殺害。（Carlos Manzo via Facebook/Handout via REUTERS）

曼索曾批評前總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）對打擊販毒的軟弱立場，並公開呼籲現任總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）對毒梟採取強硬手段。

米卻肯州是墨西哥其中一個最受暴力問題困擾的州份，當地不同毒臬及犯罪組織為了爭奪地盤而經常爆發衝突。曼索上月曾表示，不希望自己成為另一位遭殺害的市長，但表明大家不應被恐懼控制。

墨西哥烏魯阿潘市長曼索的遺孀11月2日出席丈夫的喪禮。（Reuters）

對於這次事件的襲擊動機，安全部長加西亞（Omar Garcia Harfuch）稱涉事槍械與區內兩宗幫派衝突有關，因此不排除任何可能。