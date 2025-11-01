英國金融時報首席評論：「其實美國非常害怕中國」

編者按：近日，由中國人民大學主辦，中國人民大學重陽金融研究院、全球領導力學院承辦的「明德戰略對話（2025）」系列活動舉行。英國《金融時報》首席外交事務評論員吉迪恩·拉赫曼（Gideon Rachman）出席會議併發言指出，與美國軍方交談時，我們發現，二十年前美國人不會認為中國是強大的競爭對手，但現在他們真的認為和中國開戰，他們可能打不贏，這就是我們作為旁觀者看到美國對於中國態度的變化。現將其發言實錄發布如下：



我第一次到中國是1994年，多次到訪中國見證了一路以來的發展。當年，剛到上海浦東時，那時候的浦東還只有一些田地、倉庫、森林、綠地，現在去成為了國際金融中心，搭建了許多令人驚歎的現代化高樓，這一鉅變，標誌着中國工業化進程迅猛發展的縮影。

三十年後的今天，在北京參加明德戰略對話期間，我隨團參訪了小米科技園，切實感受到了中國製造業現在蓬勃的發展。30年前，中國製造業還處於低端、低成本的水平，但現在中國正在生產全球最頂級、頂尖的產品，中國從「世界工廠」升級為「世界實驗室」。因此，現在中國是充滿了希望的國度，某種程度上來說，中國也處於非常有希望的時刻，即處於價值鏈的頂端，且主導了許多世界市場和領域。

近些年，西方對全球化的態度發生了根本性轉向。其實，一開始全球化是被全球範圍所共同接受的，人們都認為這是好事，但現在特朗普反對全球化，他不光對中國，甚至對全球都設置了關稅的高牆，他對於世界，甚至對於歐洲、歐盟都發動了貿易戰。

因此，反全球化、保護主義受到越來越多的關注。正如其他中國學者所提到，中國在高科技、高附加值產品方面都取得了非常好的發展，因此，在這個不斷地發展過程中，中國一定會遇到這些障礙。

西方對於全球化的態度發生巨大的轉變有兩個原因，一是經濟因素，二是戰略因素。

從經濟因素來講，特朗普或像特朗普思維的人在歐洲都會有一樣的結論，即認為全球化行不通。歐美國家有些地區是非常繁榮的，而有些地區則是工業城鎮，因此，隨着一些國家把工業轉移到中國或亞洲其他地區，逐漸失去其核心產業，我們可以將這種行為稱之為去工業化。

美國的失業率大概在4%左右，社會不平等現象也在加劇，美國的整個不平等問題很多是與其自身的稅收政策相關。如果西方工人突然有一天說要和全球的工人競爭，和中國、印度的工人競爭，要知道這些工人的能力更強，但是隻需要更低的工資水平。

由於這樣的現象，產業不可避免進行了遷移，這就是特朗普包括其他領導人對於反全球化經濟因素的考量或說辭；另一些從和中國貿易交互之中獲得了一些利益的國家，也面臨着挑戰，比如德國是歐盟最大的經濟體，在中國崛起的這段時間裏，德國表現的也變得乏陳可善。

我當時去參訪平治，平治的相關負責人跟我說：「中國是個非常偉大的市場，我們在中國的市場做得非常好。」然而，現在中國在價值鏈上游移動了，中國電動汽車用幾年時間走完德系車百年的技術長征，德國人也開始擔心他們可能會很快失去在這個市場的主導。中國汽車行業在崛起之中，特別是電動汽車發展非常迅速，正挑戰着德國汽車業的地位，因此這引起以歐美為首對於全球化態度的轉變。

戰略焦慮比經濟疼痛更致命。中國的崛起，在戰略上來講，西方到底怎樣考量中國的角色？中國對於世界和自身的描述，和從西方的視角看到的報道和描述是不同的。很多人就會說中國是威脅，中國計劃在亞洲開戰，和美國開戰。當時洛佩西躥台，那時候就有很多關於台灣方面的討論，中國當時也有很多的報道，說中國正在加強其軍事建設。

其實，美國非常害怕中國，認為中國擁有了非常強的海軍力量，美國對於中國在太平洋地區存在的權力威脅，中國有非常先進的技術和武器。所以和美國軍方交談中，我們可以發現，二十年前美國人不會認為中國是強大的競爭對手，但現在他們真的認為和中國開戰，他們可能打不贏，這就是我們作為旁觀者看到美國對於中國態度的變化。

並不是特朗普在第一任期內與中國的貿易是錯誤的，實際我們要看到的是，美國沒有辦法再把先進的晶片賣給中國，因為晶片可能用於向美國發射的導彈之中，這就是西方對於中國整體看法的轉變。

美國在全球軍事方面扮演非常強大的角色，中國在太平洋地區也有其部署。很多國家都依賴美國提供安全的保障，特別是在一些重大的戰爭發生時，比如俄烏衝突，歐洲會很大程度上來尋求一些美國的幫助。

我在歐洲很清楚地能看到，中美這種勢力的抗衡，如果只談經濟，歐洲可能會想中國是未來，中國在很多方面表現得非常好，規模又大又領先。但如果歐洲要把他們自身的安全納入考量時，說辭就有變化了，他們會偏向美國。

因為歐洲需要美國，中國不能和美國打貿易戰，因為歐洲需要通過美國來制衡俄羅斯。在俄烏衝突時，美國可以保護歐洲，所以，這就是歐洲為什麼會偏向美國。

中國到底能做什麼？其實全球一直有很多的討論，有些人說，中國一直在反覆提及合作共贏的概念，中國在經濟和其他方面的許多行為，也讓大家相信中國合作共贏的決心。中國繁榮的崛起來講，中國人越來越有錢，國家越來越富有，整個軍事發展局勢也越來越緊張。這也就是為什麼美國人、歐洲人會越來越擔憂，認為中國是個威脅，會有很多「中國威脅論」傳出。

