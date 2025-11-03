美國能源部長：核武系統試驗計劃不包括核爆

美媒11月2日報道，美國能源部長賴特（Chris Wright）表示，新的核武武器測試計劃不會包括核爆。賴特指，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周宣布下令進行的測試將專注於核武的「其他部分」。



《紐約時報》引述賴特報道，特朗普下令進行的核試驗不會涉及核爆炸，並澄清說，試驗將涉及「核武器的其他部件」，以確保其正常運作。

2025年10月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布已下令美軍仿效其他國家的作法，「平等地」恢復核子試驗。（Truthsocial@realDonaldTrump）

據報道，特朗普10月29日（上周三）宣布他已下令美軍與其他國家「平等地」恢復核子試驗，引發人們對冷戰最嚴峻時期可能重現的憂慮。

賴特在接受霍士新聞採訪時表示：「我認為我們現在討論的試驗是系統測試。這些不是核爆。這些是我們所說的非關鍵性爆炸。」

賴特又指，內華達州等地的美國民眾不必擔心會看到蘑菇雲，美國在內華達州擁有一個比羅德島州面積還大的核試驗場。

2025年9月15日，奧地利維也納，美國能源部長賴特（Chris Wright）出席國際原子能總署（IAEA）大會期間舉行記者會。（Reuters）

據報道，就在特朗普與國家主席習近平在韓國會晤前幾分鐘，他在網上發文稱，他已下令五角大樓加強核武試驗。

特朗普其後告訴記者：「我們很多年前就停止了核武試驗，」他指的是美國1992年進行的最後一次核爆試驗。特朗普認為：「但既然其他國家都在進行核試驗，我認為我們也應該進行。」

報道指，核武試驗如今已不再常見：過去25年中，唯一定期進行核試驗的國家是朝鮮，其最近一次核試驗是在2017年9月。

報道又提到，中國迅速擴充核武庫，並在新的發射井中部署了導彈，但自1996年以來，中國未進行過核武試驗。俄羅斯自1990年以來未進行過任何已確認的核試驗，儘管它最近宣布測試了兩種特殊的核武運載工具：一種是核動力巡航導彈，另一種是名為「波塞冬」（Poseidon）的水下魚雷，後者可以跨越太平洋到達美國西海岸。 （美國本身則定期進行非核彈試驗。）

1954年3月，美國比基尼環礁（Bikini Atoll），美國政府進行「城堡羅密歐」（Castle Romeo）系列核試驗。（Getty）

1993年，前總統克林頓（Bill Clinton）政府宣布一項旨在各國放棄核子試驗的條約計劃。儘管1996年提出的禁止核子試爆條約從未正式生效，但它確立了各國不進行核子試爆的全球規範。