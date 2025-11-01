美國部署重兵施壓委內瑞拉　馬杜羅傳向中俄伊求援

美國軍隊重兵陳於加勒比海，劍指委內瑞拉。最新衛星圖像顯示，美軍正蠢蠢欲動。據美國《華盛頓郵報》10月31日引述一份美國政府內部文件，指委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）正向俄羅斯、中國和伊朗求助，尋求防禦雷達、飛機維修和導彈等軍事援助，以提升該國陳舊的軍事能力。



根據這份文件，馬杜羅已經擬好了一封致俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）的信函，計劃由委內瑞拉交通部長貝拉斯克斯（Ramón Celestino Velásquez）在本月晚些時候訪問俄羅斯時遞交給俄方。信中，馬杜羅請求俄羅斯幫助提升該國防空能力，包括修復該國先前購買的幾架蘇－30MK2戰機。

2025年10月30日，在美國與委內瑞拉局勢緊張之際，圖為美國軍艦從加勒比海國家千里達和多巴哥（Trinidad and Tobago）附近港口中駛出。（Reuters）

文件顯示，貝拉斯克斯最近正在協調從伊朗運送軍事裝備和無人機，同時計劃訪問伊朗。他告訴一名伊朗官員，委內瑞拉需要「被動探測設備」「GPS干擾器」以及「幾乎肯定是射程1000公里的無人機」。

此外，馬杜羅還起草了一封致中方的信函，尋求兩國「擴大軍事合作」，以應對「美國與委內瑞拉之間的緊張局勢升級」。信中，馬杜羅請求中國公司加快生產雷達探測系統的進程。

在信函中，馬杜羅強調美國陳兵加勒比海、意圖侵略的嚴重性。文件中並未明確中俄伊會如何回應。

報道稱，克里姆林宮拒絕置評。但俄羅斯外交部31日晚表示，俄方支持委內瑞拉「捍衛其國家主權」，並「準備在新興威脅面前適當回應夥伴的請求」。

中方此前表態稱，美方有關行為威脅地區和平安全，嚴重侵犯他國主權安全和合法權益，嚴重違反國際法。中方反對單方面濫用武力，反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉內政。

馬杜羅在信中求助普京…

報道提及，近一段時間，委內瑞拉積極尋求俄羅斯的援助。

貝拉斯克斯即將訪問莫斯科，與俄羅斯同行會晤，並計劃遞交馬杜羅致普京的信函。在信中，馬杜羅請求俄羅斯幫助提升該國防空能力，包括修復幾架蘇－30MK2戰機，大修八個發動機和五個雷達、購買14套俄羅斯導彈，同時請求未指定的「後勤支持」和融資支持。

文件還顯示，貝拉斯克斯還計劃會見並向俄羅斯第一副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）並遞交第二封信函。

多名分析師和官員表示，委內瑞拉許多採購的俄羅斯裝備已無法運行或過時。一名前委內瑞拉軍方官員匿名表示，到2018年，委內瑞拉僅有不到五架俄制戰機還在運行。

《華盛頓郵報》提到，然而，莫斯科的官方表態相對克制。

10月初，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在與委內瑞拉外長通話中稱，俄方「對華盛頓在加勒比海活動日益升級表示嚴重關切」。近日，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應表示，莫斯科「尊重委內瑞拉的主權」，並認為相關問題應「按照國際法」解決。

「現實是，俄羅斯對委內瑞拉問題相對安靜，」美國國家安全諮詢公司IBI Consultants總裁道格拉斯・法拉（Douglas Farah）表示，「他們幾乎沒有花費政治資本來捍衛馬杜羅。」

「俄羅斯可能興趣不大」

《華盛頓郵報》分析稱，俄羅斯與委內瑞拉合作頗深，若馬杜羅政府倒台，莫斯科將損失慘重。但觀察人士表示，與過去幾年相比，莫斯科支持馬杜羅的手段和興趣可能已減少。美委之間的對峙甚至可能為俄羅斯帶來意外好處，因為這分散了美國對烏克蘭問題的注意力。

據介紹，俄羅斯與委內瑞拉的政治和經濟聯繫可追溯到1999年。分析人士稱，目前，兩國合作涵蓋關鍵的石化部門、武器採購等廣泛領域。最近，俄羅斯還批准了與委內瑞拉的一項新戰略條約。

俄羅斯是委內瑞拉石油、天然氣的主要參與者。美國萊斯大學拉丁美洲能源項目主任Francisco Monaldi表示，俄羅斯國有公司直接投資三個委內瑞拉合資企業，每天生產10.7萬桶原油，約佔委內瑞拉當前總產量的11%，每月產生約6700萬美元。

兩國同時深化軍事領域的合作。今年7月，俄羅斯國家技術集團表示，委內瑞拉「卡拉什尼科夫」自動步槍子彈生產廠一期工程完工，工廠每年最多可生產7000萬發子彈。

不過，兩國間合作條約未包含真正軍事承諾。《拉丁美洲》俄羅斯期刊主編Victor Jeifets表示，條約在軍事合作上含糊其詞，僅建議兩國「改善國防領域聯繫」。

報道援引分析稱，委內瑞拉政權更迭將對莫斯科構成重大打擊，可能喪失一個主要盟友，損害其在拉美地區的戰略利益。不過，近年來，深陷俄烏衝突的俄羅斯逐漸減少對委內瑞拉的興趣，在當前危機中幾乎沒有跡象顯示將大幅增加對該國的支持。

「我們已將超過10%的海軍資產調往加勒比，這在某種程度上已是普京的勝利，」前美國駐委內瑞拉大使James Story還表示，美國對於西半球所有事物的重新關注，「分散了我們對烏克蘭的注意力」。他判斷說：「這對普京來說是好事。」

美軍蠢蠢欲動，特朗普最新回應

據美國媒體8月20日報道，特朗普決定以「打擊拉美販毒集團」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署一支兩棲艦隊。彭博社當時援引分析稱，特朗普並沒有準備入侵，這一武力展示可能旨在破壞走私路線。這已經是美軍自1989年入侵巴拿馬以來在拉美最大規模的軍事集結。

但自9月初以來，美國軍方持續在加勒比海增派軍力，部署了超萬名士兵，以及包括導彈驅逐艦、F－35戰鬥機、核潛艇在內的航母打擊群。近期，美軍還派出B－52、B－1轟炸機前往委內瑞拉附近巡航。

美國海軍第三代核動力航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）航母也已進駐該海域。

2025年9月12日，挪威奧斯陸，圖為美國海軍福特號航母駛入奧斯陸附近海域。（NTB Via Reuters）

專家分析稱，美軍兵力已經遠超「反毒品」行動需求。五角大樓迄今未解釋為何重兵集結。

報道稱，截至目前，美國軍方已對疑似販毒船隻實施十幾次打擊，主要在加勒比海，造成超60人死亡。五角大樓對目標人員細節披露甚少，但承認其中一些來自委內瑞拉、哥倫比亞和厄瓜多爾。

委內瑞拉和哥倫比亞多次否認相關指控，但近來，特朗普政府的行動愈加激烈。15日，特朗普表示，美方確定將考慮開展陸地行動對販毒集團進行地面打擊，並證實已授權中情局在委內瑞拉開展行動。上周，美國宣布制裁哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）。

馬杜羅政府則指責美國意圖通過軍事威脅在委搞政權更迭，在拉美進行軍事擴張。26日，委方譴責美軍舉行挑釁性軍事演習，指控美國CIA企圖通過「假旗行動」製造軍事衝突。聲明還提到，已逮捕一隊「與CIA有直接聯繫」的僱傭兵。

路透社獨家27日爆料稱，有消息人士透露，美國政府要求官兵簽署與拉丁美洲任務相關的保密協議。報道認為，此消息進一步引發廣泛質疑，擔憂委內瑞拉即將遭遇美軍入侵。

「這一步驟極為不尋常，」報道稱，美國軍方官員已被要求保護「國家安全機密」免於公開，同時國會議員表示他們被蒙在鼓裏，對相關任務的關鍵內容一無所知。

據白宮消息，當地時間31日，有記者詢問美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）：「有報道稱，你們正在考慮對委內瑞拉境內發動襲擊。這是真的嗎？」特朗普回答說：「不是，這不是真的。」

2025年10月31日，圖為特朗普在乘坐總統專機由美國馬里蘭州飛往佛羅里達州的途中回應傳媒問題。（Reuters）

然而，據《華爾街日報》30日消息，特朗普政府已鎖定一批位於委內瑞拉境內的潛在打擊目標，其中包括被指用於走私毒品的軍事設施。同時，最新衛星圖像證實，兩棲攻擊艦「硫磺島」號及阿利伯克級導彈驅逐艦「格雷夫利」號已被部署到能打擊到委內瑞拉範圍內的海域。

報道稱：「若美軍將空襲目標延伸至委內瑞拉本土，將標誌着這場行動的重大升級。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

