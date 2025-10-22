意大利男強姦未成年少女　因對方「非處女」判無罪　6年後終翻案

意大利一名男子在車上性侵未成年少女，初審卻被判決「當庭無罪釋放」，原因是案發時受害者「已經不是處女」，已有性經驗，因此應該能夠預料情況發展。時隔6年，上訴法官推翻判決結果，終於讓這名31歲惡狼入獄服刑。



《每日郵報》報導，2019年，年僅17歲的受害者參加海外交流計畫，來到意大利馬切拉塔市（Macerata）短期讀書。案發當晚，受害者與朋友及另外2名男子外出，未料朋友與其中一男先行離開，她則被獨自留在車上，遭當年25歲的嫌犯性侵。

意大利馬切拉塔市（Macerata）街景（Google Maps）

2019年開庭時，初審法官竟宣稱：

受害者不是處女，應該能夠預料獨自與男性共處一車，可能發生什麼事。

甚至聲稱「她沒有反抗也沒有求救」，因此判定性侵罪不成立。儘管受害者律師強烈反駁稱「當事人明確表達拒絕，試圖推開對方，甚至因此出拳，但對方不為所動」，被告仍被無罪釋放。

此案引發輿論撻伐，國會議員博德里尼（Laura Boldrini）也痛批，

又一次，女性因為社會欠缺積極同意的文化，遭受暴力卻無法獲得討回公道。社會需要理解，只要沒有同意，那就是不行。

意大利國會議員博德里尼（Laura Boldrini）（Instagram@l_boldrini）

由於案件涉及未成年人且極具敏感性，檢察總長主動提出上訴。6年後，安科納上訴法院（Ancona Court of Appeal）推翻判決，裁定被告觸犯性侵罪，必須入獄服刑3年。受害者律師加里亞尼（Fabio Maria Galiani）21日表示：

正義終於得到伸張。我們從中世紀回到了2025年。

【延伸閱讀】「強姦」與「合意性交」之間曖昧不明的界線 幾個惹人反思的案例（點擊放大瀏覽）▼▼▼

