英國王室｜威廉王子訪巴西與民眾玩沙灘排球　赤腳瞓身上陣零架子

英國威廉王子（Prince William）11月3日展開巴西5天訪問之旅，他當天在里約熱內盧（Rio de Janeiro）出席多個活動，包括與民眾踢足球和打沙灘排球，表現非常投入。



英國廣播公司（BBC）及《People》雜誌報道，威廉王子3日在里約熱內盧科帕卡巴納海灘（Copacabana）與多名當地兒童一同打沙灘排球，他赤腳上陣，並「左飛加撲」，顯得樂在其中。

負責安排活動的巴西女子沙灘排球奧運代表索爾貝格（Carolina Solberg）認為，威廉王子充滿活力，而且可以與年輕人打成一片，更笑言對方如果多加練習，或可成為一位強大的排球手。

現年43歲的威廉王子曾擔任救援直升機機師，而他在科帕卡巴納海灘期間，亦與負責海灘救生工作的消防部門職員會面，並觀賞他們的海上拯救訓練。

威廉王子「承受」英格蘭球員的大賽壓力，在馬拉簡拿球場射入十二碼，BBC趁機向曾在1996歐洲國家盃射失關鍵一球的英格蘭前領隊修夫基抽水。（x/@KensingtonRoyal）

威廉王子當天亦到巴西的足球殿堂馬拉簡拿球場（Maracana Stadium）參觀，並獲傳奇球星卡富（Cafu）贈送巴西簽名球衣。兩人隨後在球場上參加兒童足球練習，本身是英格蘭足總主席的威廉王子親身射入十二碼後，與一眾隊友擁抱擊掌慶祝。

報道提到，威廉王子在巴西期間主要有兩個與環境相關的工作，包括到位於亞馬遜森林城市貝倫市（Belem）出席聯合國氣候變化大會（COP30），以及參加由自己一手創立的「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）頒獎禮。