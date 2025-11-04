習近平晤米舒斯京　稱中俄關係風浪中篤定前行　籲促進各產業合作

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）11月3日展開訪華行程，並於翌日上午在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤。習近平表示，雙方要穩步擴大相互投資，開展好能源、互聯互通、農業、航空航天等傳統領域合作，挖掘人工智能（AI）、數字經濟、綠色發展等新業態合作潛力，打造新的合作增長點。



習近平指出，中俄關係今年以來錨定更高水平、更高質量發展目標，在風高浪急的外部環境中篤定前行，維護、鞏固、發展中俄關係，是雙方的戰略抉擇。他此前與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科和北京兩次會晤，就中俄關系的戰略性、全局性問題深入交流，作出新的謀劃和部署。

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）2025年11月4日上午在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤（新華社）

習近平強調，中俄雙方要保持密切協調，落實好他與普京達成的重要共識，着眼兩國和兩國人民的根本利益，把中俄合作的「蛋糕」做好，也為世界和平與發展作出新的更大貢獻。

習近平表示，中共二十屆四中全會審議通過「十五五」規劃建議，對中國未來5年經濟社會發展作出頂層設計和戰略擘畫。中方願同俄方一道，推動中國「十五五」規劃與俄羅斯經濟社會發展戰略更好對接，不斷造福兩國人民。

對此，米舒斯京則轉達普京對習近平的親切問候和良好祝願，祝賀中共二十屆四中全會成功舉行，相信中國一定會順利實現「十五五」規劃建議確定的目標，取得更大經濟社會發展成就。

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）2025年11月4日上午在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤（新華社）

米舒斯京稱，中俄元首今年兩次會晤，對兩國關係發展作出戰略規劃，鞏固了中俄全面戰略協作夥伴關系。俄方願同中方一道，落實兩國元首達成的重要共識，加強經貿、科技、能源、農業、數字經濟等領域合作，密切人文交流，加強多邊協調配合，推動兩國合作取得更多成果。