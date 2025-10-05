路透社：中國向俄羅斯提供烏軍情報 助俄應對導彈襲擊
撰文：聯合早報
烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）10月4日引述烏克蘭高級情報官員說，中國正向俄羅斯提供情報，幫助莫斯科更有效地對烏克蘭境內發動導彈襲擊。
路透社報道，烏克蘭對外情報局官員Oleh Alexandrov接受烏克蘭國家通訊社採訪時說，中國方面正在向俄羅斯傳遞衛星情報，用於確定打擊目標，其中包括有外國投資的設施。
Alexandrov說，有證據顯示，俄羅斯與中國在對烏克蘭領土進行衛星偵察方面展開了高度合作，目的是識別並進一步鎖定戰略目標以實施打擊，「正如我們最近幾個月看到的，這些目標可能屬於外國投資企業。」
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及地方官員曾透露，今年8月，俄羅斯對烏克蘭西部外喀爾巴阡州發動導彈襲擊，一家美國企業投資的家電工廠被擊中，造成15人受傷。
澤連斯基今年4月指控中國向俄羅斯提供武器，並說烏克蘭情報機構掌握的情報顯示，中國已在俄羅斯境內生產武器。
