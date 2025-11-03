何立峰晤俄副總理　稱中方願共同維護多邊貿易體制

國務院副總理何立峰11月2日與俄羅斯副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）在浙江省寧波市共同主持召開中俄總理定期會晤委員會第二十九次會議。雙方有關部門並圍繞相關領域合作開展深入溝通交流，達成一系列合作成果和共識。



中國國旗／中俄關係：2018年8月3日，俄羅斯和中國國旗在俄羅斯穆羅姆（Murom）郊外迎風飄揚。 （路透社/馬克西姆·舍梅托夫/資料照片）

何立峰指出，今年以來，在兩國元首親自關注和推動下，中俄務實領域合作機制持續完善、交往更加密切，雙邊經貿合作保持平穩發展，重點項目紮實推進，相關領域合作有序開展、富有成效。

何立峰又稱，中方願與俄方一道，以兩國元首重要共識為根本遵循，繼續發揮總理定期會晤委員會機制作用，深入推進雙邊各領域互利合作，反對單邊主義和貿易保護主義，共同維護多邊貿易體制。

切爾內申科表示，俄中關係正處於歷史最好水平，各領域務實合作成果豐碩。俄方願與中方一道，提升合作水平，拓展合作領域，挖掘合作潛力，為俄中新時代全面戰略協作夥伴關係注入新的動力。