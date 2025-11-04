美國大學教授嬲爆　揭學生作弊後收ChatGPT撰寫倒模道歉信｜有片

美國伊利諾大學奧班拿-香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）近日發生一件發人深思的學術事件，兩名教授在數據科學課程中揭發有數十名學生作弊後，兩名教授要求違規學生寫道歉信，結果卻揭發連道歉信內容幾乎一模一樣，全是依賴ChatGPT完成。兩名教授事後在網上拍片講述如何識破學生們利用AI。



伊利諾大學兩名教授拍片講述如何識破學生用AI寫道歉信：

據《紐約時報》報道，近日，伊利諾大學奧班拿-香檳分校數十名大學生被指控在數據科學入門課程中作弊並篡改考勤記錄，他們其後透過電子郵件向兩位教授「道歉」。

但問題在於：這些郵件並非他們本人所寫。根據兩位教授Karle Flanagan和Wade Fagen-Ulmschneider，（他們被學生和社交媒體粉絲稱為「數據科學二人組」）表示，道歉信也是由AI代勞的。

10月17日，在一座大型教室裏，學生們終於嚐到「教訓」。當時，兩位教授透過投影屏幕朗讀了他們那份內容一模一樣、毫無誠意的道歉信，課堂錄影記錄了這一幕。學生們的「醜聞」被揭穿。教授們隨後在社交平台發布相關內容，這宗「斷正」事件迅速引發廣泛關注。

Flanagan教授表示：「每封郵件幾乎都是以尊敬的Flanagan教授，我真誠地向您道歉」（Dear Professor Flanagan, I want to sincerely apologize）我當時就想，謝謝。他們承認錯誤了，他們道歉了。然後我又收到了一封郵件，第二封，然後是第三封。之後每個人都似乎很真誠地道歉，但突然間，這種真誠就變得不那麼真誠了。」

據報道，儘管大學的學生守則涵蓋了作弊和抄襲，但教授們表示，他們並不適用於使用AI的具體規定。

副助理校長Allison Copenbarger Vance在一封電子郵件中表示，涉事學生不會受到處罰。

為了追蹤課堂參與度，兩位教授們開發了一個名為「資料科學點擊器」（Data Science Clicker）的應用程式。程式要求學生在手機或電腦上登錄，並在收到二維碼提示後，在規定時間內（通常約90秒）回答一道選擇題。

但教授們表示，10月初，他們開始懷疑有數十名缺課的學生仍在回答問題。因此，他們開始檢查學生刷新網站的次數和裝置的IP位址，並開始查看伺服器日誌。

據教授們說，學生們似乎事先得到關於考題和作答時間的提示，他們其後向100多名學生發送電子郵件，告訴他們「作弊事件」已經敗露。