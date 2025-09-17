OpenAI承諾ChatGPT將加強保護青少年：不再談論自殺等議題

OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）9月16日透過OpenAI網站發表聲明，表示該公司嘗試在青少年的安全、自由和隱私之間尋找平衡，並承認這些原則互相衝突。他承諾OpenAI將預測並區分未成年用戶，旗下AI模型ChatGPT將避免討論自殺、自殘議題，並當未成年人出現潛在的自殺意圖時，警告其父母和有關部門。



奧爾特曼周二在OpenAI網站發文，介紹新的OpenAI安全政策：「我們意識到以上原則有衝突，而且並非所有人都會認同我們解決衝突的方式。這些決定很艱難，但在與專家溝通後，我們認為這是最佳方案，並且希望我們的意圖透明化。」

他表示：「首先，我們必須區分18歲以下及以上的用戶（ChatGPT則針對13歲及以上）。」他稱正在建立一個年齡預測系統，將根據使用ChatGPT的方式估算用戶的年齡。若存在疑問，則預設使用者是18歲以下。

公司將訓練ChatGPT，令其不會進行「調情對話」（flirtatious talk）；並且即使在創意寫作環境中，也不會參與有關自殺或自殘的討論。

2025年2月3日， OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的企業AI推廣活動。（Reuters）

奧爾特曼表示，如果未滿18歲的用戶有自殺意圖，OpenAI將嘗試聯繫用戶的父母；若聯繫不上父母，則在即將發生傷害時聯繫相關部門。

路透社報道，美國參議院當天較早時間舉行一場聽證會，討論人工智能（AI）對兒童造成的危害。會上有3名家長出席，他們的孩子在與AI聊天機器人互動後死亡或住院。其中一名父親Matthew Raine，他的兒子Adam在收到ChatGPT的自殘指令後自殺身亡。

求助網站和熱線：



「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288