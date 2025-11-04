美國前副總統切尼去世　享年84歲　伊拉克「反恐戰爭設計者」

美國前副總統切尼（Dick Cheney）於11月4日因肺炎及心血管疾病併發症去世，享年84歲。切尼被視為美國近代最有權勢的副總統，亦是伊拉克「反恐戰爭」的主要策劃者。



美媒報道，在切尼擔任副總統期間，他在小布殊（George W. Bush）政府應對9·11恐怖攻擊和協調全球反恐戰爭中扮演重要的幕後角色。

他是發動伊拉克戰爭的早期支持者，聲稱薩達姆（Saddam Hussein）政權擁有大規模殺傷性武器並與基地組織有聯繫，以此推動對伊拉克戰爭。美國國會伊拉克戰爭調查小組後來得出結論，有關大規模殺傷性武器的說法是完全錯誤的。

切尼後來也一直為伊拉克戰爭辯護，稱即使當時的情報顯示薩達姆並沒有大規模殺傷性武器，美國仍然會入侵伊拉克。

2017 年 3 月 9 日，美國前副總統切尼 （Dick Cheney） 在華盛頓美國國會大廈舉行的前眾議院少數黨領袖眾議員Bob Michel的追悼會上發表講話。（Getty）

切尼長年受到心血管疾病困擾，多次心臟病發作但得以倖存，2012年他接受心臟移植，此後繼續享受退休生活。

直到他過世前，切尼仍然維持強硬保守派立場，但他因高調批評總統特朗普（Donald Trump）而在共和黨內部遭到排斥。2024年的總統大選中，他投票給民主黨候選人、時任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。