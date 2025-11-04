特朗普政府入股2間美國稀土公司　冀減少對華供應依賴

美國稀土磁鐵製造商Vulcan Elements於11月3日表示，美國防部將透過戰略資本辦公室向其提供6.2億美元貸款，支持其建造和運營一座年產1萬噸磁鐵的工廠，商務部則將根據《晶片和科學法案》提供額外的5,000萬美元。戰略資本辦公室也將向致力於提純和回收稀土材料的ReElement Technologies公司提供800億美元貸款，用於擴大其回收和加工業務。作為提供資金回報，美國防部和商務部將入股這兩家公司。



綜合外媒報道，Vulcan Elements公司表示，商務部將獲得其價值5000萬美元的股權。國防部則將獲得Vulcan與ReElement兩家公司的認股權證，賦予政府以特定價格購買公司股票的權利。

美國加州芒廷帕斯市（Mountain Pass）MP Materials露天稀土礦的景色。（Reuters）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在一份聲明中表示，「我們對Vulcan Elements的投資將加速美國稀土磁體的生產，以滿足美國製造商的需求，」他亦稱，「我們正全力以赴地將關鍵礦物和稀土製造業帶回美國，確保美國的供應鏈強大、安全且絕對可靠。」

2011年7月16日，中國內蒙古，礦工們在含有稀土礦物的白雲鄂博礦場工作。（Reuters）

自從中國今年4月加強對多種關鍵礦產和磁鐵的出口管制，美國製造商和國防承包商一直在努力尋找替代方案，包括試圖收購政府資助的部分礦業公司股份，冀減少對華稀土的依賴。