切尼卸任支持率僅13%　任內指伊拉克擁大殺傷力武器及推水刑惹議

美國前副總統切尼（Dick Cheney）於11月4日因肺炎及心血管疾病併發症去世，享年84歲。其在任期間不僅是伊拉克「反恐戰爭」的主要支持者，聲稱薩達姆（Saddam Hussein）政權擁有大規模殺傷性武器並與基地組織有聯繫，亦是推動小布殊（George W. Bush）政府在審訊中使用「水刑」的關鍵人物。許多美國人對他任內所做的諸多決策持反對態度，也使得他卸任時的支持率低至僅13%。



據《大西洋月刊》（The Atlantic）報道，許多美國人對切尼如此唾棄的主要原因在於伊拉克戰爭。他不僅在戰爭前聲稱薩達姆（Saddam Hussein）政權擁有大規模殺傷性武器並與基地組織有聯繫，以此推動對伊拉克發動戰爭。

2015年11月12日，美國佛羅里達州，前副總統切尼（Dick Cheney）在奧蘭多迪士尼當代度假酒店舉行的陽光高峰會開幕晚宴上發表演說。（Getty）

即便美國國會伊拉克戰爭調查小組後來得出結論，有關大規模殺傷性武器的說法是完全錯誤的。切尼仍狡辯稱，即使當時的情報顯示薩達姆並沒有大規模殺傷性武器，美國仍然會入侵伊拉克。

2008年12月，切尼承認了許多人早已懷疑或知曉的事：他正是推動小布殊（George W. Bush）政府使用「水刑」的關鍵人物——該審訊手段要求將被拘留者蒙眼、綁在木板上，並按壓其身體，同時將水灌入其體腔，直至肺部開始積水。

2001年9月11日恐怖攻擊事件發生後，時任副總統切尼（Dick Cheney）和總統小布殊（George W. Bush）在華盛頓特區的總統緊急行動中心（PEOC）會面。 （Getty）

此外，依靠在老布殊（George H.W. Bush）政府任國防部長等經歷，切尼於1995年進入私營部門、主營油田服務的哈里伯頓公司（Halliburton）。這種典型的「旋轉門」，讓切尼利用在政府任職期間建立的人脈關係中飽私囊。

之後他重返政壇擔任副總統，哈里伯頓公司則為他的競選活動捐款，並在小布殊政府執政期間獲得大量利潤豐厚的合同。