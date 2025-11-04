切尼離世　晚年批特朗普是美國史上最大威脅　去年大選票投賀錦麗

美國近代史上最有權勢的副總統、反恐戰爭的主要策劃者切尼（Dick Cheney）離世，享年84歲。他曾錯誤指控伊拉克擁有大殺傷力武器，將美國拖入代價龐大的伊拉克戰爭。切尼屬傳統共和黨人，惟晚年對現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）口誅筆伐，曾指特朗普是懦夫和對美國有史以來最大的威脅。在去年11月舉行的大選，切尼更高調支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。



美媒引述切尼家人發布的聲明指：「切尼在摯妻琳恩（Lynn Cheney，兩人已結婚 61 年）、女兒利茲（Liz Cheney）和瑪麗（Mary Cheney）以及其他家人的陪伴下離世。」切尼死於肺炎和心血管疾病的併發症。

切尼的家人表示：「切尼是一位偉大而善良的人，他教導他的子女和孫子女熱愛我們的國家，並過着充滿勇氣、榮譽、愛、善良和享受飛釣的生活。」

作為美國的第46任副總統，切尼於2001年至2009年間與前總統喬治布殊（George W. Bush）在白宮共事。

切尼在過去數十年來一直是華盛頓舉足輕重且極具爭議的權力人物。然而，在他政治生涯的最後幾年，儘管切尼依然是一位強硬的保守派，但他卻因對特朗普的猛烈抨擊而遭到黨內排擠。他稱川普為「懦夫」，並稱其為共和國有史以來最大的威脅。

2011年2月10日，美國華盛頓，前副總統切尼（Dick Cheney）出席保守派政治行動會議（Conservative Political Action conference，CPAC）。（Getty）

諷刺的是，在他傳奇的政治生涯的尾聲，他在2024年的總統選舉中投出了自己人生的最後一票，支持了自由派民主黨人、同樣曾擔任副總統的民主黨人賀錦麗。這反映出近年擁抱民粹主義的共和黨早已背離了切尼擁護的傳統保守主義立場。

切尼在他政治生涯的最後幾年，成為特朗普最激烈的批評者之一。而特朗普似乎對總統權力的理解甚至比切尼更透徹。儘管特朗普曾批評小布殊與切尼的外交政策，並將列根（Ronald Reegan）時代的共和黨改造成民粹主義和民族主義的共和黨，切尼在2016年仍然支持他。

但當特朗普完成首個任期是，他拒絕接受2020年大選的敗選結果，最終導致1月6日發生的國會山莊騷亂，這促使切尼罕有地公開表態反對特朗普。

此外，切尼的女兒，時任懷俄明州眾議員利茲，因為公開反對特朗普，放棄了其在共和黨內前途光明的事業。此前，特朗普試圖推翻2020年總統大選結果，並於2021年1月6日發動了國會山莊騷亂。

當利茲競逐2022年總統候選人提名時，切尼曾參與其中一個廣告的拍攝，當時已甚少公開露面的切尼，頭戴寬邊牛仔帽，直視鏡頭，傳遞出一條非同尋常的直接信息。「在我們國家246年的歷史中，從來沒有人比特朗普對我們共和國構成更大的威脅。」

切尼表示：「他（特朗普）是個懦夫。真正的男人不會對自己的支持者撒謊。他輸掉了選舉，而且輸得很慘。我知道這一點。他自己也知道，而且我認為，大多數共和黨人內心深處也明白這一點。」