切尼離世｜曾5度心臟病發　任副總統期間憂昏迷備好辭職信

美國前副總統切尼（Dick Cheney）於11月4日因肺炎及心血管疾病併發症去世，享年84歲。切尼生前長年受到心血管疾病困擾，曾5次心臟病發作，並於2012年接受心臟移植手術。在擔任副總統期間，就因心臟問題一直秘密備有一封待用的辭職信。因為若副總統在世但喪失知覺，美國憲法中沒有任何條款允許將其免職。切尼擔心自己可能會陷入這種境地，因此秘密準備好這封辭職信以防萬一。



據美媒報道，切尼生前從12歲起就開始吸煙，在擔任總統福特（Gerald Ford）的幕僚長期間，當時僅有34歲的切尼每日的「標配」是一打甜甜圈與三包香煙。

2010年11月16日，在美國德州達拉斯（Dallas）舉行的小布殊（George W. Bush，右）總統中心奠基儀式上，美國前副總統切尼（Dick Cheney，左）向公眾介紹小布殊。（Getty）

或許正因長期不健康的生活習慣，37歲的切尼在競選國會議員期間首次心臟病發作。此後，他分別在1984年、1988年、2000年、2010年多次復發，期間接受過開胸手術並植入心臟起搏器。

2010年6月，切尼因冠狀動脈疾病相關併發症入院治療。同年7月，因頻繁的心臟病發，切尼甚至開始同家人商討自己的葬禮安排。但在經歷長達20個月的等待後，他最終成功接受心臟移植手術。

切尼當時發聲明表示：「雖然前副總統及其家人不知道捐贈者的身份，但他們將永遠感激這份救命的禮物。」

切尼在擔任副總統期間，一直備好一封辭職信，他把這封信交給了他的律師David Addington，並指示如果他因病昏迷，就把信轉交給總統小布殊。

2015年11月12日，美國佛羅里達州，前副總統切尼（Dick Cheney）在奧蘭多迪士尼當代度假酒店舉行的陽光高峰會開幕晚宴上發表演說。（Getty）

切尼曾表示，在接受小布殊邀請擔任其副手競逐總統前，一個醫療團隊對他的心臟進行了全面檢查。