印度貨車司機醉駕釀17車串燒　至少19死數十人傷　總理莫迪致哀

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）首府齋浦爾（Jaipur）11月3日發生嚴重交通事故，一名疑似酒後駕駛的貨車司機於市內一條馬路高速失控，連環撞倒17輛汽車、電單車以及行人，造成至少19人死亡、數十人受傷，當中多名傷者情況危殆，現場一片血腥混亂。當地警方與救援人員迅速趕到現場，在扭曲至變形的汽車殘骸中救出受困的人。



綜合印媒報道，事發在周一下午，疑似醉駕的貨車在齋浦爾的洛哈曼迪路（Lohamandi Road）上高速行駛了近5公里，撞向多輛汽車和電單車。根據閉路電視畫面顯示，肇事貨車如脫韁野馬般衝入擁擠車流當中，沿路不斷撞擊，導致多部汽車被撞至扭曲變形，當中一部電單車更直接被撞飛或被捲入車底。貨車最終在撞到一輛停在馬頭盡頭的拖車才停下。

有目擊者表示，事發時貨車司機明顯處於醉酒狀態，貨車撞到其他車輛後「絲毫也沒有一點減速」。也有人表示：「貨車司機完全失控、滿身酒氣，我的車被當場撞爛。」

報道指，多個家庭在今次的事故中慘遭滅門，其中有一家五口在完成宗教祈禱回家途中遇難，他們所乘的汽車被貨車撞向路邊護欄，五人全部當場喪命。

當地警方表示，司機目前已被拘留，並送往醫院進行血液化驗，以確認酒精含量。當局的初步調查顯示，他疑似在醉酒狀態下駕駛重型貨車，導致車輛失控。

印度總理莫迪（Narendra Modi）亦對事故深表哀悼，他在社交平台發文說：「對齋浦爾這宗事故造成的生命損失深感痛心，向罹難者家屬致以慰問，並祈願傷者早日康復。」他同時宣布將透過「總理國家救濟基金」（PMNRF），向每名死者家屬發放20萬盧比（約1.9萬港元）撫恤金，重傷者則可獲5萬盧比（約4800港元）援助。

拉賈斯坦邦首席部長夏爾馬（Bhajanlal Sharma）形容，這場悲劇「令人心碎、無法接受」，已指示相關部門全力救治傷者，向死者家屬提供援助。

這次事故發生的前一日，拉賈斯坦邦帕洛迪（Phalodi）地區亦有一輛接載信徒的旅遊車撞上拖車，釀成15死2傷。接連兩宗慘劇引起全國震驚，當地交通安全問題再度成為輿論焦點。