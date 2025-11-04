加拿大收緊國際生簽證應對申請欺詐問題　印度學生拒簽率飆升

為了應對欺詐行為，加拿大大幅減少接收國際學生，其中印度籍的學生簽證申請者受到的衝擊最大。



根據加拿大移民局的數據，今年8月印度學生的拒簽率高達74%，不僅顯著高於2023年8月時的32%，也高於40%的平均拒簽率。中國學生的拒簽率則約為24%。申請者到加拿大留學的印度人也少了，從2023年8月的2.9萬人降至今年8月的4515人。

加拿大多倫多大學校園照片。（University of Toronto Facebook）

加拿大原是全球熱門的留學目的地之一，但為了減少臨時移民人數以及應對與學生簽證相關的欺詐問題，加拿大政府今年初連續第二年收緊國際學生簽證的發放量。

加拿大移民局說，2023年，當局發現近1550份學生簽證申請書附上偽造的大學錄取通知書，這些申請書大多源自印度。移民局加強對國際學生的審批和驗證，去年發現的疑似偽造大學錄取通知書超過1.4萬份。

簽證辦理中介彼得洛卡羅說，學生簽證審批更為嚴格，以往申請者只須提供銀行存款證明，以表明有足夠資金支付留學期間的學費和生活費，但如今申請者或許還須進一步「說明錢從哪裏來」。

過去10年，印度是加拿大國際學生的最大來源。針對印度學生被拒簽，印度駐渥太華使館發聲明表示，加拿大有權決定是否發放學生簽證，但「我們想要強調全球部分最優秀學生來自印度，而加拿大學府以往憑藉這些學生的才華和傑出學術表現從中受惠。」

渥太華大學位於加拿大安大略省渥太華市，是加拿大歷史最悠久的大學之一。（渥太華大學官網）

加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）、利載拿大學（University of Regina）、沙斯卡寸旺大學（University of Saskatchewan）都表示他們的印度收生減少了。加拿大國際錫克學生協會創辦人賈斯普里特星2015年從印度到加拿大攻讀機械工程，他記得當時加拿大政府歡迎外國人到加拿大「學習、工作、居留」，但如今加方態度轉變了。他指，現在要在當地找工作或申請永久居留權變得更加困難，所以部分被拒簽者似乎也不在意，「他們還慶幸沒來這裏」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

