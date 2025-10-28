印度男「意外」葬身火海 調查揭案情非比尋常 全因一個硬碟
印度德里一棟民宅傳出火災，警方撲滅大火後，在公寓內找到一具被燒焦的屍體，後來確認死者是32歲米納（Ram Kesh Meena）。
原本以為案件是單純火警事故，沒想到進一步調查在米納硬碟中搜出大量女性被偷拍影片，發現他是遭人殺害。
德里北部蒂瑪普爾區（Timarpur）一間位於4樓的公寓6日發生火災，消防隊趕到現場將火撲滅後，在屋內發現32歲死者米納，他是一名正在準備公務員考試的考生，警方原本針對火災事故進行調查，後來卻發現案件其實是一宗凶殺案。
警方查閱監視器發現，在火災發生前一天，有幾名蒙面男女進去大樓中，後來確認其中一名女子是死者的同居女友安姆麗塔（Amrita Chauhan），他們離開大樓後不久就發生火災。
安姆麗塔到案後坦承，由於她發現米納在她不知情的情況下拍攝多段私人影片，還儲存在硬碟中，她要求對方刪除影片被拒絕，所以在前男友與好友的幫助下策畫這宗謀殺案，3人為了奪走硬碟，把米納打死後精心布置火災現場，讓案件看起來普通火災事故。
警方目前已對死者的硬碟進行調查，在裏面發現大量偷拍內容，目前正在調查是否還有其他女性受害者，案件正在調查中。
