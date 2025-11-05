沙特阿拉伯據報要求購買48架F35戰機　美國審批取得進展

兩名消息人士透露，美國政府正在考慮沙特阿拉伯提出購買多達48架F-35戰機的請求。這筆潛在的數十億美元交易，在沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）訪問白宮之前，已在五角大樓的審批程式中取得關鍵進展。



路透社星期二（11月4日）引述一名知情人士和一名美國官員說，長期以來對洛克希德·馬丁公司的F-35戰機很感興趣的沙特，在今年早些時候向美國總統特朗普（Donald Trump）直接提出購買請求。

這筆軍售將標誌着美國一項重大的政策轉變，可能改變中東地區的軍事平衡，並考驗華盛頓對維持以色列「軍事優勢」的定義。

一名美國官員和一名熟悉談判情況人士告訴路透社，五角大樓正在考慮向沙特出售48架這種先進戰機的可能性。有關此次採購規模和進展情況此前未報導過。

2024年6月5日，德國柏林舍訥費爾德機場，洛歇馬丁公司的F-35戰鬥機在國際航空展（ILA）開幕當天進行表演。（Reuters）

這名美國官員和另一名美國官員承認，這筆武器交易正在按程式進行。他們說，特朗普尚未做出最終決定，在最終敲定前還得要經過幾個步驟，包括內閣的進一步批准、特朗普簽字以及通知國會。

一名不願具名的官員說，五角大樓政策部門已就這筆潛在交易進行數月研究，目前此案已提交至戰爭部長層級。

五角大樓、白宮和國務院均未立即回應置評請求。洛克希德·馬丁公司發言人說，軍售屬於政府間交易，此事最好由華府方面處理。

白宮星期一（3日）宣佈，沙特王儲穆罕默德11月18日訪問白宮，與特朗普會晤。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

