沙特阿拉伯與巴基斯坦簽防禦協議　印度促沙特考慮敏感關切

據路透社當地時間9月19日報道，在沙特阿拉伯和巴基斯坦在17日簽署共同戰略防禦協議後，印度外交部發言人賈伊斯瓦爾（Randhir Jaiswal）當天在例行記者會上表示：希望沙特阿拉伯在處理雙邊關係時能夠充分考慮兩國之間的共同利益和敏感關切。



據報道，沙特阿拉伯和巴基斯坦簽署的共同戰略防禦協議規定，第三方針對兩國任何一國的攻擊將被視為「對兩國的侵略」。而僅僅在數月之前，巴基斯坦和印度間還爆發過武裝衝突。至於中東的安全環境在當前更是充滿着不確定性。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）迎接到訪利雅德的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

賈伊斯瓦爾則對此表示：「印度和沙特阿拉伯擁有廣泛的戰略伙伴關係，在過去幾年裏，這一夥伴關係得到顯著深化……我們希望這種戰略伙伴關係能夠兼顧到兩國之間的共同利益以及敏感（關切）。」

路透社在報道中表示，沙特阿拉伯和印度的確在一些方面有着重要合作。例如沙特阿拉伯是印度最大的石油進口來源國之一，並且兩國今年還同意加強原油和液化石油氣供應方面的合作。

報道還稱，印度外交部在18日也曾表示，印方此前就知道這份協議在相關方面的考慮之中，並將研究這對印度將造成何種影響。

2025年4月22日，印度總理莫迪（左穿白褲者）縮短了為期兩天的沙特阿拉伯之行，原因是印度控制的克什米爾旅遊勝地帕哈爾加姆（Pahalgam）附近發生疑似武裝分子襲擊事件。（Reuters）

但據美聯社9月19日報道，巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）18日表示，根據巴基斯坦和沙特阿拉伯的最新協議，如果後者需要，巴基斯坦的核計劃「將可提供」給沙特阿拉伯。這意味着沙特阿拉伯正式獲得了來自巴基斯坦的核庇護。

阿西夫是在18日晚間接受巴基斯坦吉奧電視台採訪時做出這一表態的。當時電視台正在詢問他「巴基斯坦從核武器中獲得的威懾力是否也會被提供給沙特阿拉伯」，阿西夫則回答稱：「我們所擁有的，以及我們的能力，會根據這項協議提供給（沙特阿拉伯）。」阿西夫還在接受採訪時批評以色列沒有向國際原子能機構透明地披露其核武器項目的具體訊息。

以色列軍隊周二（9月16日）黎明前對加沙城發動地面攻勢後，以軍坦克周三在加沙地帶邊界集結。(Reuters)

有分析人士認為，巴基斯坦將為沙特阿拉伯提供核庇護的消息是在想以色列傳達信號。因為很長一段時間裏，以色列都被認為是中東地區唯一擁有核武器的國家。而近期以色列對周邊多國的軍事襲擊又普遍喚起了周邊國家強烈的不安全感。

美國有線新聞網絡（CNN）則對沙特阿拉伯和巴基斯坦簽署共同戰略防禦協議一事評論稱，海灣地區的阿拉伯國家對外尋求加強防務關係，顯示出 「對美國作為其長期安全保證者的可靠性越來越警惕」。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

