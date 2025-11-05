中方停將美國多個實體列出口管制管控及不可靠實體清單

中國商務部11月5日表示，為落實中美在吉隆坡經貿磋商的共識，中方決定自11月10日，停止對3月被列入出口管制管控名單、禁止出口兩用物項的15間美國實體實施有關限制，並暫停對4月列入同一名單的16間美國實體實施限制1年。中方也停止對被列入不可靠實體清單的多間美國實體實施相關措施。



中方指，中國商務部於3月4日和4月4日合計將31家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。

如今為落實中美吉隆坡經貿磋商共識，中方決定自11月10日起，對3月公告的15家美國實體停止相關措施；對4月公告的16家美國實體繼續暫停相關措施1年，出口經營者如需向上述實體出口兩用物項，應當根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》相關規定向商務部提出申請，商務部將審查，符合規定的將准予許可。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

中國商務部又指，不可靠實體清單工作機制於3月4日和4月4日發布公告，將一批美國實體列入不可靠實體清單，採取相應措施，為落實中美吉隆坡經貿磋商共識，中方決定自11月10日起，繼續暫停4月4日公告相關措施1年，停止3月4日公告相關措施。

根據《不可靠實體清單規定》相關規定，中國國內企業可申請與有關實體交易，不可靠實體清單工作機制將審核，對符合條件的申請予以批准。