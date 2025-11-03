從俄烏到中東、從關稅戰到習特會：中美是G2還是新冷戰？

10月30日，各方矚目的「習特會」在韓國登場。

從結果來看，這場雙方睽違6年的再聚首，標誌了近來中美對峙的經貿和緩。根據中方當日說法：美國降低所謂「芬太尼關稅」10%，中美24%對等關稅繼續暫停一年；美方暫停實施9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年，中方則暫停實施10月9日公布的稀土等出口管制措施一年；美方暫停實施對華海事、物流和造船業的301調查措施一年，中方也暫停實施針對美方的反制措施一年。

美國則在11月1日公布更多細節，指中方作出以下承諾：將致力協助美方制止製造毒品芬太尼的原料流入；將取消現有及計劃推出的稀土出口管制措施；將恢復購買美國高粱和硬木原木；亦將恢復採購美國大豆，今年剩餘2個月內將購買至少1,200萬噸美國大豆，並在未來3年每年至少購買2,500萬噸美國大豆。此外，中國也將進一步延長對美國進口商品基於市場的關稅豁免期限，豁免有效期至2026年12月31日，其實也就是美國期中選舉後。

簡單來說，中美同意在部分經貿領域「停火一年」甚至「回復如常」，但這也同時反映：部分問題依然沒有進展。

例如作為AI博弈核心的晶片。特朗普（Donald Trump，又譯川普）雖稱彼此談到英偉達（Nvidia）晶片的對華出口、並指美方是「仲裁者或裁判」，卻在被問到是否開放Blackwell晶片時回答：「我們並沒有談到」。一直要到11月2日，特朗普才正式給予否定答覆。

而同樣模糊留白的，還有各方高度關注的台灣議題。從會前美國出現「降溫台海」的各種投書起，中美「大交易」的風聲就不脛而走，「是否棄台」的討論也同步沸騰。只不過各種觀點過招到極致，也還是被特朗普一句「根本沒提」強制句點。當然，根據哥倫比亞廣播公司（CBS）11月2日播出節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）的預告片，特朗普在10月31日受訪時宣稱：中國國家主席習近平曾經表明，在特朗普執政期間，北京不會對台採取任何行動。不過特朗普也依舊堅稱，「習特會」上並未提及台灣。

顯然，隨著中美摩擦領域擴大、交手議題日新月異、博弈工具遠超過往，一場「習特會」不能協調與解決所有問題，所謂「停火休戰」也或許是另一種「山雨欲來」。正因如此，各界其實都想從雙方的欲言又止中，探詢更多未曾言說的「弦外之音」。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與美方人員握手（白宮網站）

作為外交工程的「中美G2」？

而當中最有代表性的，就是針對「G2即將召開」的說文解字，以及對於中美「誰贏誰輸」的無盡分析。

其中，「G2即將召開」來自特朗普的會前發文。雖說圍繞「G2」的相關辯論由來已久、在美國也並不新鮮，但基本上，這是美國總統首次公開以「G2」表述中美，而且受到白宮轉發，意義非比尋常。

當然，始終反對「G2」說法的中國依然沒有附和，但全球媒體已經就此展開熱烈討論，包括「G2」時代是否已經到來、美國是否肯定中國崛起、兩強是否已經平起平坐。而11月1日美國防長（又稱戰爭部長）赫格塞思（Pete Hegseth）的新表態，「歷史性的『G2峰會』將為中美的持久和平與成功奠定基調」，無疑又延續這波浪潮。

接著就是中美「誰贏誰輸」的爭論。而其答案，也明顯受到資訊發布調動。一開始中方定調「停火一年」時，許多聲音接連質疑美國是否陷於被動、是否被中方牽著鼻子走，總結下來也就是美國媒體那句靈魂拷問：對華貿易戰是不是輸了？只不過隨著美方在11月1日公布更多細節，輿論場又開始出現「中國似乎讓步較多」的說法。往復之間，中美「誰贏誰輸」依舊沒有定論。

而顯然，導致這種現象的一大原因，就是雙方有意為之的資訊模糊與公布時間差：中方第一時間系統性公告會晤成果，美方則是以特朗普答覆記者來提示要點，接著直到11月1日才正式公布細節，其實就是選擇不在第一時間緩衝「中國大勝」，而是隔了幾日才「平衡說法」；與此同時，這次會晤明顯留下太多空白，這就讓從公告結果主張「美國贏了」、「中國贏了」的各方都面臨同樣質疑：背後是否存在「秘密交易」？

特朗普2025年10月30日結束訪韓之旅，在空軍一號上接受傳媒採訪（Reuters）

平心而論，或許「習特會」真的未提台海、也沒有在晶片領域取得進展，1個多小時的會晤也根本沒能達成秘密交易與私下共識，但這都不是形塑外界認知的關鍵，重點是這種發展明顯不符外界的事前預期，所以才導致「秘密交易」說的甚囂塵上。當然，這也未必是中美雙方的刻意引導，卻著實有助談判雙方「形成雙贏」：明面上的談判讓步，永遠有內容未知的「秘密交易」來緩衝。

而毫無疑問，特朗普的各種後續操作，也是化用了類似邏輯。一句「未提台灣」留給外界無限想像空間，但面對輿論質疑「是否在台海讓步以討好北京」時，又以「中國表明不會在自己任內攻台」來回應，卻依舊堅持「習特會」上未提台灣，其實也就是原本「戰略模糊」的持續變體。整體來說，這是一場雙方都「既要面子、又要裡子」的休戰會晤，而成全彼此的「面子工程」，顯然也是共識之一。

從這個視角來看特朗普的「G2」敘事，或許就能有另一種解讀。不少分析都認為，特朗普的「G2」說法已經揭示：伴隨中國持續崛起、美國圍堵不成，近年盛行的中美「新冷戰」對抗敘事，正因「特朗普2.0」的進攻受挫而消融，並將被「G2」的積極共治取代。說得更直接，相關分析的核心疑問，就是特朗普的「G2」表述是否透露，美國即將調整對華戰略，要從大國對抗走向集團合作。

其實這個疑問本身，就已經是一定程度的答案本體：如果一段大國關係能被不同敘事分割，這其實未必表示關係即將改頭換面，反而更可能是在折射關係的複雜內裡，因此任何敘事再如何全面，也都只能覆蓋部分剖面。

如果再從特朗普必須同時為中美「做面子工程」這點出發，「G2」一說的重點或許不在放棄對抗、走向合作，而是敘事背後隱含的「承認中國大國地位」色彩，即便中方不會對此附和回應，卻也著實是種來自特朗普的正面肯定，尤其是在前幾任美國總統都不如此使用、克林頓（Bill Clinton）甚至否認「中美是G2」的脈絡下，特朗普可以說是以自己「沒有包袱」的非建制出身，來為即將到來的「習特會」暖場、同時表達善意。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，期間特朗普向習近平及其他中方人員出示卡紙，中方人員之後都笑出來（白宮網站）

美國單極持續衰弱

此外，「新冷戰」與「G2」的敘事看似表面互斥，其實未必在本質上水火不容，反而更可能是光影相生的一體兩面：召喚對峙就是「新冷戰」，論述合作就轉為「G2」，但兩者又同時共存於中美關係本身。

而這種對峙與合作的各自投射，其實能在敘事的持續流動找到足跡。最一開始，「新冷戰」與「G2」原本無關中美互動的一體兩面，而是主要指涉後冷戰年代的兩組大國互動：美俄地緣對峙、中美治理合作。

前者自不待提，作為美蘇關係的論述本體，「新冷戰」早在冷戰期間就被多次表述，不論是泛指1970年代的美蘇對峙再升溫、又或是指涉中美會晤後的美蘇新局。等到冷戰結束，「新冷戰」又被用以描述互為鏡像的美俄緊張：美國主導的北約東擴，被認為必然導致俄羅斯反彈；而俄羅斯走過「休克療法」後，開始復興在前蘇聯空間、尤其是東歐的影響力，也同樣引發冷戰重現的猜想。

整體來說，「新冷戰」原本被框限在美俄衝突的場域內，聚焦地緣維度的勢力範圍博弈，其實也就是美蘇對峙的當代再現，無關中美互動。

而「G2」作為經濟概念，則最早出現在2005年，由時任彼得森國際經濟研究所長伯格斯滕（C. Fred Bergsten）在《美國與世界經濟》（The United States and the World Economy）中提出，主張在美國引領高收入經濟體、中國引領新興市場經濟體的現實下，中美應當攜手合作。

到了2009年，伯格斯滕繼續深化原有觀點：所謂「G2」並不意味創造新的治理實體、更遑論取代國際貨幣基金組織（IMF）和世界貿易組織（WTO）等歷史悠久的多邊機構，而是中美攜手可以作為現有建制的補充，通過兩國事先達成協議來提升運作效率。伯格斯滕同時強調，「G2」必須是非正式關係，中美兩國也不應公開提及，而是要運用外交技巧來處理彼此與各種多邊機構的聯繫。

與此同時，布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）等學者也開始為「G2」拉撐地緣概念，主張非正式的中美「G2」能為漫長問題找到出路，包括2008年金融危機、北韓與伊朗的核問題、印巴衝突、以巴衝突。

在前往韓國釜山參加峰會前，特朗普在社交平台帳號上發文：「G2峰會即將召開！」。(X截圖)

整體來說，早期「新冷戰」與「G2」的分別錯位，正好揭露美國視野的全球秩序圖景：復甦的俄羅斯依舊是地緣威脅，崛起的中國既是經濟對手、也能是合作夥伴。而這同時反映了「後冷戰」地緣的格局動態，也就是原本享有單極優勢的美國，已經開始感知中俄各自的存在分量；俄羅斯雖無法在經濟場域追趕自身，卻還擁有核子武器與勢力範圍的「往日遺產」；中國雖相對不與美國存在地緣爭奪，卻已毫無疑問是經濟大國。

再加上，冷戰結束之初的中美俄互動，其實還留存一定程度的「戰略三角」曖昧，中俄關係在美國看來其實不過貌合神離的「表面夫妻」、利盡則散的「露水情緣」，不僅不會構成威脅，還能被自己操作戰略三角再次裂解。這也或許在一定程度上解釋了，為何同樣侵蝕美國單極，美俄就是「新冷戰」、中美則是「G2」，因為當年中美關係還不是美國戰略學者眼中的主要矛盾。但眾所周知，後續發展顯然不是如此。

在美俄關係上，「新冷戰」氛圍從2008年俄格戰爭起，便開始向歐陸湧動逼近，先是在2014年引爆了克里米亞危機、頓巴斯內戰，再來就是2022年俄烏戰爭的全面炸裂，美俄「新冷戰」敘事也因此受到強化；但與此同時，中美矛盾同樣直線升級，因為伴隨中國經濟與科技的持續崛起，以及在2013年啟動「一帶一路」項目，中美最終形成了圍繞貿易、技術和基礎設施的全球博弈，尤其中國的科技崛起還包括軍事領域，這就導致美國開始不以「G2」論述中美關係，而是逐漸靠向原本適用美俄互動的「新冷戰」框架，並且開始了對華圍堵。

於是，在美國單極持續衰弱，中俄又各有斬獲、並因美國壓力持續走近的背景下，「新冷戰」敘事無疑迎來冷戰結束後的大擴張，成了當今論述中美關係、甚至中美俄關係的流行。後者當然意指中俄聯合對峙美國，基本上諸如「中俄伊」、「中俄朝」種種所謂「歐亞同盟」或「邪惡軸心」敘事，也都是這一範式的變體。

此外，由於中國整體國力明顯領先俄羅斯，也遠超諸如伊朗、朝鮮等美國眼中的「流氓國家」，所以更被視作「新冷戰」下的主要威脅，中美衝突也因此上升為華盛頓眼中的「主要矛盾」，尼爾·弗格森（Niall Ferguson）的說法就是相關觀點的反映，「第二次冷戰與第一次冷戰不同，因為在第二次冷戰中，中國是主導者，俄羅斯是次要方。」顯然，這也是所謂「聯俄制中」倡議之所以有市場的背景。

總之經歷一番變動，「新冷戰」的能量急遽上升，中國也無疑是被聚焦的主角，「G2」敘事則持續隱遁，因為原本作為「次要矛盾」的中美關係已經不同以往。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為特朗普乘車抵達現場（白宮網站）

「新冷戰」與「G2」的光影相生

但這不代表「G2」本身毫無意義，否則就不會在沉寂多年後，又被特朗普忽然召喚。

如前所述，「新冷戰」與「G2」的敘事看似表面互斥，其實更可能是光影相生的一體兩面，因為早在最一開始，這兩種敘事就是在美國單極持續消融下，針對兩組大國互動的動態捕捉：走向對峙的美俄博弈、可能合作的中美關係。

即便是在「新冷戰」已經大行其道的現在，「G2」敘事也還是有其現實價值：在中美都無法打倒對方的背景下，達成停火、合作休戰就是務實選項，即便「休戰」本身可能意味更深層的布局、更廣泛的「備戰」，目的是為來日嚴陣以待，「G2」還是可以作為另一面透鏡，捕捉「新冷戰」敘事所無法穿透的複雜現實：中國其實並沒有在所有領域挑戰美國，中美也不是永遠在對制。

以俄烏、加沙這兩場「新冷戰」的主要代理戰爭為例，中國都不是戰爭發起方，反而還在過程中嘗試要斡旋停火，這就與冷戰期間的朝鮮戰爭、越戰所展演的美蘇代理衝突極為不同。

其中，俄烏戰爭的遠因當然是北約東擴、烏克蘭有意「脫俄入歐」，但導致俄羅斯敢於孤注一擲、發動入侵的，恐怕還是看到美國轉向印太、有意圍堵中國，所以才大膽豪賭即便自己興戰，美國也不會為烏克蘭投入太多、群龍無首的歐洲當然更不用提。

當然結果顯示，俄羅斯的想像或許太過美好，因為現實證明不僅烏克蘭戰意頑強，北約也無視俄羅斯的「核恐嚇」進行對烏軍援，俄軍表現更是不如外界預期。結果這場俄羅斯與北約的總體戰纏鬥超過3年，並且沿著經貿、科技、輿論、軍事、政治等各領域全方位開展。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage），美國總統特朗普（右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在美軍埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行會面，就結束俄烏戰爭進行談判。（Reuters）

加沙戰爭也是類似邏輯。這場衝突表面是以巴問題的歷史循環，其實主軸還是伊朗對於以色列的戰略偷襲：要用加沙衝突干擾以方與沙特的建交進程，甚至爭取解除對於加沙的全面封鎖，好讓自己能更進一步壯大哈馬斯、取代脆弱搖晃的西岸巴勒斯坦權力機構（PA），進而襲奪整個巴勒斯坦反抗的政治能量，讓整個議程徹底為德黑蘭所用。

只是過去互動已經證明，哈馬斯但凡有所行動，以色列的報復往往不只「十倍奉還」，結果在這種背景下，伊朗與哈馬斯還敢以「阿克薩洪水行動」進行豪賭，邏輯或許也與俄羅斯類似，那就是在研判美國撤出中東的趨勢下，對於阿拉伯國家的間接統治必然衰弱、華盛頓也不願被以色列綁上戰車，到頭來這兩方都會出手節制以色列，最終哈馬斯只會受「皮肉傷」。此外2023年的沙特伊朗復交，恐怕又進一步提升了伊朗的信心，認為阿拉伯世界最終會與自己站在一起，聯合反抗以色列與美國。

當然，結果證明伊朗的豪賭太過冒險，不僅賠上加沙數萬人命，還導致自己失去敘利亞、整個「抵抗軸心」（Axis of Resistance）大幅衰弱；以色列則用種族滅絕式的大開殺戒證明，只要自己不計毀譽、敢於冒險，美國、阿拉伯最終都會設法為自己收場。

2025年10月19日，以色列軍車停在以色列與加沙邊境的以色列一側。(Reuters)

整體來說，從俄烏到中東的兩場代理戰爭，都是美國單極衰弱下，俄羅斯、伊朗對於過去秩序的挑戰嘗試，卻也沒有完全成功。不過這也同時展示，在這兩塊地緣熱點上，中國都不是美國的主要挑戰者。

而這背後關鍵或許在於，在當前全球經貿高度互賴的背景下，享受自由貿易積累成長紅利、需要廣大市場、持續輸出基建的中國，其實並不希望過度捲入地緣衝突，影響自身發展。因此即便中俄關係持續升溫，中國卻同樣重視中歐與中美互動；正如中國雖在近年積極發展與阿拉伯國家的關係，卻是更多聚焦與海灣國家的經貿往來，而不涉及建立軍事基地，或爭奪「阿拉伯之春」動盪下的地緣板塊。

而也正因如此，中美「新冷戰」除了台海議題，其實更多是在經貿與科技領域上演。換句話說，所謂地緣政治的回歸，對美俄、美伊來說，更多是以代理戰爭的形式進行；但對中美來說，反而更多是在貿易、技術和全球基礎設施上較勁。

針對貿易與技術，美國顯然希望限制中國的長期經濟潛力與對美競爭力，因此試圖在從高科技產品到稀土等眾多領域上，減少對華依賴，並通過回流政策（reshoring）和友岸外包（friend-shoring）來確保供應鏈安全，進而對與中國的經濟關係進行「去風險化」，例如這次「習特會」前，特朗普就特別與澳洲日本簽署稀土協議，顯然是想拉長戰線削弱中國的「稀土牌」。當然，前述種種除了抑制中國的經濟與科技優勢，也同時隱含兩國一旦爆發衝突，美國可以最大程度降低戰爭對供應鏈衝擊的考量。

只不過經貿場域的博弈注定不是一蹴可幾。除了在全球經濟高度互賴、中國又是第二大經濟體的背景下，美國的逼迫選邊其實很難徹底貫徹，還可能破壞與盟友的關係外，把關稅作為經濟工具也必然傷害美國消費者。以特朗普第一任期的中美貿易戰為例，共和黨部分選區的期中選情確實因此受挫，而這也或許是「特朗普2.0」需要一場「習特會」，來確保中場休息的原因之一。

或許可以這麼說，「習特會」本身就是戰略探戈的一次定格，既呈現中美雙方的彼此推拉，也照見關係定位的光影交雜：對峙就是「新冷戰」，需要降溫時卻又能像特朗普的會前發文，「G2即將召開」。而伴隨雙方步伐持續，「新冷戰」與「G2」或許注定光影相生。