特朗普接受60分鐘時事雜誌專訪　讚習近平與普京同樣難纏｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月2日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）60分鐘時事雜誌（60 Minutes）專訪。當被主持人問到習近平與普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）誰更難纏時，特朗普表示兩人都非常聰明和認真，同樣難應付。



特朗普受訪時指習近平與普京同樣難應付：

當被主持人奧唐納（Norah O'Donnell）問到：普京和習近平，誰更難對付？

特朗普表示，兩人都很強硬。兩人都很聰明。你看，他們都是非常強而有力的領導人。這些人可不是好惹的。

你必須非常認真地對待他們。他們可不會走進來就說：「哦，今天天氣真好！你看多漂亮啊！陽光明媚，真好。」他們都是嚴肅的人。他們是強硬而睿智的領導人。

奧唐納其後指：「您提到了烏克蘭。我的意思是，八月您在阿拉斯加熱情款待普京，但是。」

特朗普表示：「嗯，我對每個人都熱情款待。」

奧唐納：好的。但是依然沒有停火。他是在無視您嗎？

特朗普：因為我接手的時候，普京認為他在這場戰爭中佔上風。如果我是總統，那場戰爭根本不會發生。

奧唐納：那麼，普京為什麼不結束這場戰爭呢？

特朗普：那是拜登（Joe Biden）的戰爭，不是我的。我接手了那場愚蠢的戰爭。