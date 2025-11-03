特朗普接受60分鐘時事雜誌專訪 讚習近平與普京同樣難纏｜有片
撰文：王海
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月2日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）60分鐘時事雜誌（60 Minutes）專訪。當被主持人問到習近平與普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）誰更難纏時，特朗普表示兩人都非常聰明和認真，同樣難應付。
特朗普受訪時指習近平與普京同樣難應付：
當被主持人奧唐納（Norah O'Donnell）問到：普京和習近平，誰更難對付？
特朗普表示，兩人都很強硬。兩人都很聰明。你看，他們都是非常強而有力的領導人。這些人可不是好惹的。
你必須非常認真地對待他們。他們可不會走進來就說：「哦，今天天氣真好！你看多漂亮啊！陽光明媚，真好。」他們都是嚴肅的人。他們是強硬而睿智的領導人。
奧唐納其後指：「您提到了烏克蘭。我的意思是，八月您在阿拉斯加熱情款待普京，但是。」
特朗普表示：「嗯，我對每個人都熱情款待。」
奧唐納：好的。但是依然沒有停火。他是在無視您嗎？
特朗普：因為我接手的時候，普京認為他在這場戰爭中佔上風。如果我是總統，那場戰爭根本不會發生。
奧唐納：那麼，普京為什麼不結束這場戰爭呢？
特朗普：那是拜登（Joe Biden）的戰爭，不是我的。我接手了那場愚蠢的戰爭。
外交部反駁特朗普指中方秘密核試 促美方恪守暫停核試承諾美國周二迎紐約市維珍尼亞州等3場選舉 屬特朗普第二任期小考中美貿易休戰對其他國家可能不是一件好事｜特朗普外交特朗普：不會將英偉達Blackwell晶片供給其他國家 包括中國