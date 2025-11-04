紐約市長選舉｜曼達尼藝術家妻子行蹤神秘　或成首位GenZ第一夫人

美國紐約市長選舉11月4日登場，民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）聲勢大幅領先。隨着曼達尼展露頭角，他神秘的藝術家妻子杜瓦吉（Rama Duwaji）也開始吸引人們關注。除了於6月24日民主黨初選當日，在Instagram發貼慶祝丈夫贏得初選外，杜瓦吉從未與曼達尼一起出現在電視節目中，也沒有接受過任何雜誌專訪。



美媒報道，如果曼達尼贏得周二（4日）的選舉，成為紐約市首位穆斯林市長及百年來最年輕的市長，杜瓦吉也將有機會創造歷史：這位28歲的藝術家將成為紐約市首位屬於Z世代的第一夫人，與丈夫一同入住紐約市市長官邸格雷西大廈（Gracie Mansion）。

在6月民主黨初選前，杜瓦吉Instagram中幾乎沒有任何跡象表明她認識曼達尼。直到她於24日在Instagram發貼稱「無比自豪」，貼文中亦包含她和曼達尼的合照、她提前投票的照片，以及曼達尼的童年照。除此之外，杜瓦吉的Instagram主要用於推廣她描繪中東女性與巴勒斯坦人困境的藝術作品。

Z世代藝術家

出生於侯斯頓（Houston，又譯休斯敦）的杜瓦吉擁有敘利亞血統，並在德州生活至9歲時隨家人移居至杜拜，且擁有紐約視覺藝術學院的視覺散文插畫碩士學位。

2025年6月25日，美國紐約市，曼達尼 （Zohran Mamdani，左二）勝出民主黨內市長候選人初選。圖為他的父親馬哈茂德 (Mahmood Mamdani，右一)、母親奈爾 （Mira Nair，左一）和妻子杜瓦吉 （Rama Duwaji，右二）與曼達尼一起觀看點票結果。曼達尼勝出初選，將代表民主黨在同年11月競逐紐約市長。（Reuters）

杜瓦吉與曼達尼於2021年在交友軟件Hinge相識。當時曼達尼剛當選紐約州眾議員，但杜瓦吉卻對此事知之甚少。後來兩人於2024年10月訂婚，隨後不久曼達尼就正式啟動市長競選活動。同年12月，他們在杜拜慶祝訂婚，並於今年2月在曼哈頓下城的市政廳舉行婚禮。

據悉，在婚禮幾個月前，曼達尼和杜瓦吉就討論過競選紐約市長的計劃可能會如何改變他們的生活。據知情人士透露，杜瓦吉很清楚自己即將面對的一切。在曼達尼競選市長的這一年裏，杜瓦吉不僅一直是他的主要支持者，亦幫助曼達尼最終確定了競選活動的品牌形象。