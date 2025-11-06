美國女童坐過山車安全帶突鬆脫　前座機警夫婦迅速反應合力救一命

美國堪薩斯州堪薩斯城一個名為Worlds of Fun的遊樂場近日發生驚險意外，一名女童在乘坐時速高達每小時約116公里的「曼巴」（Mamba）過山車時安全帶突然鬆脫，所幸坐在她前排的一對夫婦迅速作出反應，奮力合作將她牢牢抓穩，最終化險為夷，避免了一宗悲劇發生。



綜合美媒報道，事發於本月初，當時一對夫婦Chris Evins和Cassie 坐上了園內最高速的過山車，列車在爬上第一個坡道時，二人聽到身後傳來女子的淒厲尖叫說：「我的安全帶鬆開了！」

Chris憶述：「我從未聽過如此的驚天尖叫，我最初還以為她是第一次坐這個過山車，然後她說我的安全帶鬆開了。」他還發現女童的身軀與安全壓桿之間出現巨大縫隙，一旦列車向下俯衝或倒轉時，女童幾乎肯定會墜落，後果不堪設想。

他於是心急智生，立即伸手穿過座椅間隙，一手抓住女童的手腕，另一手扣在安全桿下方；而他的妻子則用力按住女童雙腿，以防她被甩出。Chris回憶說：「我對她說：『妳一定能撐住，我們不會放開妳的手！』。」

最幸運的是，這對夫婦是該遊樂場的季票持有人，故他們十分熟悉過山車的路線，能預測每一個轉彎和坡道的重力衝擊。他們因此在每次飛車上升時都調整姿勢，合力壓住女童身體，確保她在整個過程中穩定坐好。最終列車安全抵達終點，所有人安全落地，沒有人為此受傷。

事後，Chris仍心有餘悸，他說：「如果女童前面坐的不是我們而是別人，例如是女童的同輩朋友，結果可能會完全不同。」

有遊客得知事件後，紛紛留言讚揚這對夫婦的英勇行為，稱他們「用手臂撐起了一條生命」。

因應事件，園方隨即關閉涉事的過山車進行全面檢查。園方強調，該設施擁有多層安全防護系統，經檢查與改進後，已於當晚重新開放，並符合或超過所有安全標準。當地消防單位則指，園方已按指示強化安全措施，包括重新調整座椅安全帶設計與例行檢查流程。