朝鮮強硬回應美國第五輪制裁　宣稱將以「戰略耐心」奉陪到底

朝鮮11月6日通過朝中社發表聲明，強烈譴責美國近期對朝實施的新制裁。朝鮮外務省負責涉美事務的副相金恩哲明確表示，朝方將以「耐心奉陪到底」的姿態回應美方敵對政策。



美國財政部周二宣佈制裁8名涉嫌參與朝鮮非法網路犯罪資金洗錢的個人及2家朝鮮實體。此前，美國國務院還計劃要求聯合國安理會制裁委員會對涉嫌對華出口朝鮮煤炭和鐵礦的七艘第三方船隻實施制裁。這是美國新政府上台後第五次對朝實施單邊制裁。

金恩哲批評美方行動「暴露對朝鮮敵視到底的惡意本性」，強調制裁不會影響朝鮮的對美立場。他警告美國勿幻想通過「施壓誘騙、威脅恐嚇」的方式迫使朝鮮妥協，稱此類手段「絕不會奏效」。金恩哲還意指美國「重演過去失敗的舊劇本，卻期待新結果」。

2023年1月20日，美國華盛頓，美國財政部大樓外牆上展示財政部（Department of the Treasury）銅印。（Reuters）

儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期訪問韓國曾表達對朝鮮重啟對話意願，但美國政府堅持制裁的立場未變。韓聯社分析認為，朝鮮此番表態顯示其已決定採取「戰略耐心」方針，暫不尋求與美方談判。朝美關係短期內難有突破，雙方陷入新一輪對峙僵局。