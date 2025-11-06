日本熊災蔓延至首都圈 幼熊現蹤垃圾場 嵐山呈報15宗個案
撰文：官祿倡
出版：更新：
日本熊出沒事件持續，引發民眾擔憂，如今就連東京首都圈也發現熊蹤。位於西部的西多摩郡的日之出町就在11月4日通報發生熊出沒事件，警方到場調查時未見熊蹤，懷疑幼熊在警方到場前已經離開，故列為目擊事件，所幸無人受傷。東京地區以外，京都知名觀光勝地嵐山也面臨類似威脅，截至5日，當地已總計接到15宗熊出沒的目擊個案。
日本朝日新聞報道，日之出町熊出沒發生於周二上午8時30分左右，事發地距離JR五日市線的武藏增戶站約3公里，附近還有運動場和其他設施。警方指當時接到報案，對方指「垃圾場裏有一隻幼熊」。而根據統計，從8月到10月期間，日之出町地區至少接報12宗熊出沒個案。
為應對嚴重熊患，日本政府於周四早上批准警察將可使用步槍驅熊，預料會在13日實施，並將同步對人員進行有關驅熊的訓練。另一方面，日本自衛隊在與秋田縣達成合作協議的情況下，在周三派出人員前往秋田縣協助驅熊。
另外，前往嵐山的遊客被建議避免前往山區，只在人多的地方活動。為了保障民眾安全，京都當局已與警方合作，派遣警車在區域內巡邏，並透過廣播系統提醒民眾「有熊出沒，請前往避難」。
