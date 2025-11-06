日本熊災蔓延至首都圈　幼熊現蹤垃圾場　嵐山呈報15宗個案

日本熊出沒事件持續，引發民眾擔憂，如今就連東京首都圈也發現熊蹤。位於西部的西多摩郡的日之出町就在11月4日通報發生熊出沒事件，警方到場調查時未見熊蹤，懷疑幼熊在警方到場前已經離開，故列為目擊事件，所幸無人受傷。東京地區以外，京都知名觀光勝地嵐山也面臨類似威脅，截至5日，當地已總計接到15宗熊出沒的目擊個案。



日本朝日新聞報道，日之出町熊出沒發生於周二上午8時30分左右，事發地距離JR五日市線的武藏增戶站約3公里，附近還有運動場和其他設施。警方指當時接到報案，對方指「垃圾場裏有一隻幼熊」。而根據統計，從8月到10月期間，日之出町地區至少接報12宗熊出沒個案。

2025年11月5日，日本秋田縣，圖為日本自衛隊設置捕熊陷阱幫助緩解熊災。（Reuters）

為應對嚴重熊患，日本政府於周四早上批准警察將可使用步槍驅熊，預料會在13日實施，並將同步對人員進行有關驅熊的訓練。另一方面，日本自衛隊在與秋田縣達成合作協議的情況下，在周三派出人員前往秋田縣協助驅熊。

2025年11月3日，日本近日多地都出現熊出沒事件，今年以來已造成至少12人死，其中東北部岩手縣屬高危地區。11月1日，岩手縣宮古市政府在中午12時15分透過城市防災廣播電台發出訊息，指公股戰附近有出沒的報告。從網民在網上發布的照片可見，黑熊走入市中心，附近的市民則慌忙走避。（X@Gt8VUlzRG7buafO）

另外，前往嵐山的遊客被建議避免前往山區，只在人多的地方活動。為了保障民眾安全，京都當局已與警方合作，派遣警車在區域內巡邏，並透過廣播系統提醒民眾「有熊出沒，請前往避難」。