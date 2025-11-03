日本熊出沒｜黑熊現身岩手縣宮古市車站外　民眾慌忙走避

日本近日多地都出現熊出沒事件，今年以來已造成至少12人死，其中東北部岩手縣屬高危地區。11月1日，岩手縣宮古市政府在中午12時15分透過城市防災廣播電台發出訊息，指宮古站附近有出沒的報告。從網民在網上發布的照片可見，黑熊走入市中心，附近的市民則慌忙走避。



日本「熊患」始末：

岩手縣宮古市宮古站外出現大黑熊：

據岩手縣官方發布的數據，今年4月1日至10月27日期間，共發生33宗熊出沒事件，造成34人受傷。

岩手縣官方發布今年當地熊出沒地圖：

10月16日，岩手縣北上市發生一宗熊出沒襲擊事件。當地一個露天溫泉有員工在打掃時失蹤，警方翌日發現對方遺體，而現場附近一隻熊則被射殺。

在11月1日發生黑熊在宮古車站外出沒的事件後，宮古市農林課呼籲，請民眾途徑該區域務必格外小心。此外，請勿將任何可能被熊當作食物的物品留在屋外。