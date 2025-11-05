日本熊災｜野熊破壞民宅大門闖入屋嚇壞夫婦住客　哥基犬英勇護主

日本今年頻傳熊出沒與襲擊事件，2025年至今已累計至少12人死亡。位於熊害熱點的岩手縣，近日有一頭野熊闖入民居大鬧，把屋主夫婦嚇得半死。所幸一旁5歲的愛犬見狀，朝野熊不斷狂吠，最後成功把熊趕走。



綜合日媒報導，10月31日上午7點半左右，岩手縣雫石町一戶位於町公所西北約2公里、四周環繞農地的民宅，遭一頭體長超過1米的熊闖入。這頭熊先破壞玄關拉門闖進屋內，在從玄關通往廚房的空間裡狂奔約20秒，還撞壞了玄關的扶手。

近日，岩手縣一處民宅遭一頭體長超過1米的熊闖入。這頭熊先破壞玄關拉門闖進屋內，在從玄關通往廚房的空間裡狂奔約20秒，還撞壞了玄關的扶手。（YouTube@menkoichannel）

超英勇哥基犬不停吠叫 野熊最終成功被趕走：

+ 8

英勇哥基犬吠叫逐熊 主人未受傷

當時屋內有屋主夫婦，以及5歲的寵物哥基犬Riku。儘管情況十分危險，Riku卻絲毫不害怕，朝野熊大聲吠叫、持續威嚇，最終成功把熊驅趕出屋外。由於Riku的英勇行動，讓主人免受傷害。

事後記者前來採訪，仍可看到直徑約20厘米、疑似熊留下的腳印一路延伸到玄關。據了解，附近地區在10月29日也曾捕獲過一頭熊。當地政府目前持續在周邊設置陷阱，加強警戒。

遇到熊怎麼辦？

若在野外遇到熊，如果熊在遠方，只需要安靜後退與熊拉開距離，勿發出聲音或投擲物品，也應避免快步逃跑。若熊主動出擊，且未攜帶防熊噴霧，則應俯趴在地，用雙手保護脖子後方，保護頭部與頸部。熊的攻擊多半只是一擊，之後往往會遠離。

即使攜帶防熊噴霧，也不能掉以輕心，因為人在遭熊襲擊時往往會因緊張而難以正確操作。必須等到熊進入有效射程，並準確噴向牠的臉部，才能發揮效果。

【延伸閱讀】日本熊災｜近東京「本州唯一無熊淨土」變熱門家庭旅遊地點（點擊放大瀏覽）

+ 5

延伸閱讀：

日本熊害升溫！赴日旅客自保指南：出沒地圖、救命資訊一次看

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】