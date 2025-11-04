日本秋田縣79歲婦人疑遭熊襲擊身亡　防衛省明日起派自衛隊支援

日本近日多地發生多宗熊出沒事件。11月3日（周一）上午，在東北部秋田縣湯澤市山區森林發現一具79歲女性的屍體，該名女性疑似遭到熊的襲擊。鑑於秋田縣近期發生多宗野熊襲擊人事件，陸上自衛隊5日將派遣人員前往秋田縣協助處理野熊襲擊事件。



日本熊出沒事件始末：

據秋田電視台報道，3日上午，一名居住在附近的79歲女性的遺體在湯澤市山區被發現。警方認為她很可能是在前往採蘑菇的途中遭到熊的攻擊身亡。

秋田縣政府整理的熊出沒地圖：

2025年10月28日，「クマダス」（KUMADAS）這個網站除了會更新秋田縣每個市町村，最新的熊出沒情況與新聞之外，還有野豬和鹿出沒的情報，還有細分成目擊、個人受傷、足跡、距離等其他細節。（網絡圖片）

報道指，遺體在湯澤市川津良町山區被發現。據湯澤警察署調查，3日上午9時剛過，一名市政工作人員發現該女子倒地，並當場確認已死亡。死者是居住在附近的79歲女子後藤清代。她前一天早上告訴家人要去山區後便失蹤。遺體臉部和腹部有多處傷口，身上還有疑似動物咬傷的痕跡。

由於後藤清代經常去附近山區採蘑菇，警方認為她極有可能是在前往採蘑菇的途中遭到熊的襲擊身亡，目前正在調查死因。

鑑於秋田縣熊襲擊事件日益嚴重，秋田縣知事鈴木健太已請求防衛省派遣自衛隊人員前往協助應對。

防衛大臣小泉進次郎上周表示，自衛隊計劃向秋田縣提供後勤支持，例如運輸和處置被獵殺的熊。自衛隊現時依法無權參與獵殺野熊。

據《日本放送協會》（NHK）4日引述消息人士報道，防衛省將安排陸上自衛隊人員先前往和野市，之後再前往大館市和北秋田市。

支援活動將包括運送和安裝箱式陷阱、接送當地狩獵協會成員前往指定地點、移除熊的屍體以及挖掘掩埋坑。

上週，部分陸上自衛隊成員、縣政府官員和當地獵人在秋田市的一個營地參加了一次訓練。他們學習如何運送箱式陷阱以及在遇到熊時該如何應對。

防衛省計劃在敲定一些細節並與秋田縣簽署協議後，正式啟動支援活動。

NHK3日報道，今年以來，秋田縣已發生多宗熊襲擊事件，造成3人死亡，50多人受傷。目前，秋田縣全境已發布熊出沒警報。

據環境省統計，本財年已有12人被熊襲擊致死，創歷史新高。傷亡事件發生在北海道、秋田縣、岩手縣、宮城縣和長野縣等地。

日本近日熊出沒事件急增，由秋田縣政府開發、可查詢當地熊出沒資訊的「Kumadas（クマダス）」地圖網站在10月新增超過5000人登記，使用人數急升。