美國最高法院辯論關稅合法性　4大重點揭特朗普濫權？｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布「對等關稅」計劃，對貿易夥伴加徵關稅，掀起一輪關稅大戰。他這個援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）而作出的徵稅舉動，在國內也飽受質疑，反對聲音批評是濫權。美國最高法院11月5日就其合法性展開辯論，美媒梳理出當中重點，可幫助大眾釐清脈絡。



《紐約時報》報道，今次辯論或對特朗普政府在短期甚至是長期執政造成一定影響，短期內可能決定特朗普是否可以繼續憑借IEEPA，在無需國會授權的情況下徵關稅；而長期則可能對總統權力產生深遠影響。

2025年11月5日， 美國華盛頓特區，圖為示威者在美國最高法院就特朗普關稅的合法性進行辯論時，於法院外舉行集會。（Getty）

關稅是一種稅嗎？

大法官們在今次辯論中多次返回討論核心問題，即特朗普主張徵收的關稅（tariffs），究竟屬於一種稅收（tax），還是其他東西？

這問題被視為關鍵，是因為質疑者認為關稅是一種稅收，並且指出憲法中明確寫明，是授予國會來進行徵稅的權力，而特朗普作為總統作出徵稅舉動，則是涉嫌用總統職權干涉憲法，涉嫌濫權。

代表特朗普政府出庭的美國司法部副總檢察長索爾（John Sauer）則辯稱特朗普主張的關稅並非是稅收，而是針對外交事務的規範式工具，並且在總統職權範圍之內。大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）則關注稅收權力問題的重要性，稱「觸及美國人口袋的權力是截然不同」。

關鍵的保守派大法官懷疑特朗普政府的立場

大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）被認為在辯論期間提出關鍵質疑，她質疑特朗普依據IEEPA法案作出徵稅的範疇是否過於廣泛，強調關稅幾乎涵蓋全球，「你的主張是，每個國家都因對國防和工業基礎構成威脅，需要被徵收關稅嗎？我是說，西班牙？法國？」

首席大法官羅伯茨（John Roberts）擔憂徵關稅作為國會的核心權力是否被總統權力而侵蝕，而大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）的提問則觸及憲法層面的「禁止授權原則」，他擔心若允許國會將關稅權如此授出，未來連宣戰權等核心權力也可能被拱手讓出。

關稅可能對美國總統的權力產生深遠影響

多位來自各個領域的法官，也對特朗普關稅在總統權力方面的長期影響表示擔憂，例如大法官戈薩奇就擔憂，如果裁決傾向支持特朗普關稅，可能會導致行政部門權力呈「單向增長」，並「偏離人民選出的代表」；自由派大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）則以特朗普向巴西加徵關稅距離，質疑IEEPA是否賦予總統「無限權力來徵這類稅」。

羅伯茲似乎也對本案中的總統權力問題感到困惑，他指出徵稅「讓總統的對外事務權力凌駕於國會這項基本權力之上，似乎至少會削弱行政權力與立法權力之間的平衡」。不過大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）提出相反觀點，認為若裁定撤銷這些關稅，可能會削弱總統處理對外事務的能力，並可能剝奪總統「應對危機的工具箱」。

美國總統特朗普（Donald Trump）11月2日表示，他將不會出席最高法院本周三舉行的關於其全球關稅合法性的口頭辯論。(Reuters)

美國總統可依據其他法案徵關稅嗎？

辯論也包括對美國總統可否通過其他法律所賦予的權力作出徵稅舉動，而不僅僅是依賴IEEPA。

控方律師提出質疑，認為政府擁有許多其他合法權力可以徵收關稅，並指出這些條文與IEEPA大不相同，認為國會在1977年通過IEEPA時，並不將其視為一部關稅法。

大法官阿利托（Samuel Alito）也提出疑問，最高法院是否應該考慮，總統是否有權依據其他法律規定徵收關稅，如果總統直接依據其他法律權限重新徵收關稅將如何應對。控方律師則簡單回應，屆時「就會面臨新的個案。」