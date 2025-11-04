美最高法院周三聽取特朗普關稅權案辯論　財長：將在前排仔細聆聽

美國最高法院將於當地時間周三（5日）就總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施的關稅政策是否越權舉行聽證會，最終裁決或將重塑美國未來貿易政策走向。財政部長貝森特（Scott Bessent）周一（3日）確認會出席此次聽證，特朗普本人早前則改口指不會出席。



此次聽證的核心，是特朗普政府援引《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》實施關稅的合法性與許可權，牽涉政府對各國徵收的對等關稅、對中國和香港徵收的10%芬太尼關稅，以及對巴西和印度實施的懲罰性關稅。儘管下級法院已裁定此舉越權，但在上訴期間，相關關稅措施將繼續維持。

貝森特周一表明立場：「我打算親臨現場，希望坐在前排仔細聆聽。」外界質疑他出庭可能造成牽制，貝森特就指，此行旨在警示本案已構成「經濟危機」，他的在場只為「凸顯事態嚴重性」。

美財政部長貝森特（Scott Bessent）確認出席聽證會，本案將界定未來總統行使貿易權力的邊界，其結果備受國際社會關注。（Getty Images）

特朗普雖曾考慮出庭，但最終決定迴避這一不尋常舉動。他周日對記者表示：「這無關個人，事關國家利益。」

貝森特還對路透社表示，預計最高法院會維持這些關稅政策，但如果取消關稅，政府只需要援引其他法案實施關稅，包括1974年《貿易法》第122條，允許在150天內廣泛徵收15%關稅來緩解貿易失衡，以及1930年《關稅法》第388條，允許歧視美國商業的國家徵收高達50%關稅，因此料相關關稅會繼續實施，建議已經與華府搭乘貿易協議的國家繼續遵守協議。