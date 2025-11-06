朝鮮「外交元老」金永南遺體告別儀式舉行　金正恩親迎靈柩送別

朝中社11月6日報道，朝鮮最高人民會議常任委員會前委員長金永南的遺體告別儀式5日在平壤新美里愛國烈士陵園舉行，朝鮮領導人金正恩出席儀式，並在陵園門口迎接靈柩，內閣總理朴泰成致悼詞。



金永南於11月3日因病去世，享年97歲。朝鮮政府為其舉行國葬，葬禮在平壤西章會館舉行。

這位被稱為「外交元老」的政治人物曾服務朝鮮三代領導人，其政治生涯跨越金日成、金正日及金正恩三個時代。在1978年至2019年間擔任朝鮮勞動黨中央政治局委員，並於1998年起擔任最高人民會議常任委員會委員長達21年，作為朝鮮禮儀式國家元首活躍於外交舞台。

2018年2月9日，金永南抵達韓國平昌奧林匹克體育場舉行的 2018 年平昌冬季奧運會開幕式。（Getty Images）

在金正日執政時期，金永南承擔大量對外交往工作。2007年，他陪同時任韓國總統盧武鉉乘坐敞篷車巡行平壤市區，成為朝韓關係史上的經典畫面。2018年平昌冬奧會期間，他率領朝鮮代表團訪韓，為後續的朝韓、朝美首腦會談鋪平道路。

朝鮮官方媒體高度評價金永南「在黨的懷抱中度過了光榮而崇高的一生」，強調其「純粹的忠誠與卓越的才能」。韓國統一部前長官鄭東泳也發表悼詞，肯定他在推動南北和解過程中發揮的積極作用。