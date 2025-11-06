Shein網售「童顏性玩偶」惹議　法國首店開幕　無阻門外打蛇餅

中國快時尚品牌Shein全球首間線下實體店於11月5日法國巴黎開幕，這品牌日前因涉嫌在網上銷售外形「酷似兒童的性玩偶」遭到法國警告。事件在當地引起爭議，有反對者在開幕日於店舖附近集會，不過開幕首日，店外顧客仍大排長龍。



綜合外媒報道，Shein實體店選址位於巴黎瑪黑區（Le Marais）的購物聖地Le BHV Marais百貨公司。儘管捲入巨大爭議，仍有不少顧客選擇到場支持。也有反對人士高舉保護兒童的標語在附近集會，還指控Shein的產品源於「強迫勞動」等，呼籲杯葛。

中央社引述一名到場買衫的顧客指出，「我會不把道德和商業混為一談，這不會妨礙我買（Shein的商品），尤其大家都在買」，並補充看好Shein的營收，因消費者在購買力下滑的情況下，不得不選擇較便宜的商品。

2025年11月5日，法國巴黎，圖為有示威者在Shein在法國首間分店開幕後，在店舖附近舉起標語集會。（Getty）

他強調，Shein售賣的服裝不是他平時會購買的類型，也從未在Shein購買商品，但表示因輿論引發好奇才來光顧。

Shein被外界視為傳統時尚業的強勁對手，憑藉價格優勢搶佔全球網購市場，推陳出新的廉價新產品，以及其背後供貨商強大的製衣產能，連傳統的西方快時尚品牌也難以競爭。

法國傳媒報道，Shein在法國客戶有多達2,500萬，並且有反對人士擔憂Shein的崛起將進一步擠壓法國時尚商店的生存空間，其中一些已不得不裁員或倒閉。