颱風海鷗重創菲律賓增至114死　下周恐再遭強風吹襲

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／颱風／鳳凰／海鷗／移動路徑】日前吹襲菲律賓的強颱風海鷗11月5日繼續逼近越南，並在橫越菲律賓中部時為當地帶來嚴重損失，截止目前至少114人死亡，127人失蹤。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）宣布全國進入緊急狀態，而就在菲律賓嚴重受損之際，由香港提供名稱的熱帶風暴鳳凰預料將升級為超強颱風，恐將對菲律賓造成影響。



綜合外媒報道，颱風海鷗周二登陸菲律賓中部後，引發暴雨以致洪水，利賽市（Talisay）多處被洪水淹沒，部份地區水位上漲至兩層樓高，有被困洪水的災民爬上屋頂等候救援；而在受災更嚴重的宿霧市，則在風災後一片狼籍，有汽車因洪水被沖走，還因發生碰撞而堵塞道路。

菲律賓國家減災與管理委員會指全國有逾70萬人受災，其中逾43萬人被迫逃離家園避難。

▼颱風海鷗肆虐後，菲律賓宿霧一片狼籍▼

菲律賓氣象局（Pagasa）指出，熱帶風暴級的鳳凰目前中心附近最大持續風速達每小時75公里（km/h），最高風速達每小時90公里，並以每小時10公里的速度向西北方向移動，預料在周五晚或周六早晨來到菲律賓一帶，有可能在北部或呂宋島附近登陸。香港天文台預料鳳凰將闖入南中國海東北部，但受乾燥東北季候風影響，較大機會移向台灣一帶。

小馬可斯也警告，預料會升級為超強颱風的鳳凰即將吹襲菲律賓北部，風力「可能比颱風海鷗還要強勁」。

2025年11月4日，颱風「海鷗」帶來暴雨過後，菲律賓紅十字會人員在宿霧市救出被困的居民及動物。（Philippine Red Cross/Handout via REUTERS）

鑑於災情嚴重，進一步令人質疑近年來耗資260億披索（約34億港元）的防洪工程未發揮效用。宿霧省省長巴里夸特羅（Pamela Baricuatro）公開質疑，稱近年來的防洪工程並沒有發揮效用，投入巨資興建防洪設施的地區，在風災肆虐期間仍然遭受洪水的嚴重侵襲。

越南為應對颱風海鷗的威脅，也在周四前動員士兵幫助疏散越南嘉萊省的35萬居民。