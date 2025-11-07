環球小姐大賽總監痛哭致歉　早前曾公開斥責墨西哥小姐「笨蛋」

環球小姐（Miss Universe）選美比賽11月4日於泰國舉行賽前儀式，墨西哥小姐梅麗莎（Melissa Flores Bosch）因未按規定發布宣傳內容，遭泰國大賽總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil）當眾羞辱稱「笨蛋」，過程被人拍攝下來。納瓦特翌日淚流滿面地為自己的行為道歉，他向媒體表示：「我也是人，我並不想那樣做。」



從網上的片段可見，納瓦特情緒激動地對記者講話，同時眼泛淚光。在周三的環球小姐選美大賽歡迎活動上，他再次向圍觀的人道歉，並向站在他身後的一眾環球小姐佳麗致歉。他說：「我無意傷害任何人，因為我尊重你們所有人，我對發生的一切深感抱歉。首先，我必須向各位佳麗道歉。如果有人因此受到影響或感到不適，我深表歉意。」

環球小姐泰國大賽總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil）當眾羞辱墨西哥小姐，引發爭議（IG@nawat.tv）

在周二的事件發生後，梅麗莎當場離開，其他各國佳麗也紛紛力撐，集體離場。梅麗莎當時回應稱，「我代表我的國家參賽，你對我的組織有意見不是我的錯。」

當日，納瓦特提高音量斥責梅麗莎小姐、並一再要她閉嘴之後，亦開始回擊納瓦特。當更多選手起身表示支持時，納瓦特說道，「如果有人想繼續比賽，請坐下。」納瓦特之後叫來保安，並威脅要取消那些支持梅麗莎的選手的參賽資格。

納瓦特的行為招致環球小姐組織的嚴厲譴責，該組織派遣國際高層代表團接管比賽的運作。