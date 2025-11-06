環球小姐賽事總監斥墨西哥佳麗「笨蛋」　選手齊離場抗議｜有片

環球小姐（Miss Universe）選美比賽11月4日於泰國舉行賽前儀式，墨西哥小姐梅麗莎（Melissa Flores Bosch）因未按規定發布宣傳內容，遭泰國大賽總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil）當眾羞辱稱「笨蛋」。梅麗莎當場離開，其他各國佳麗也紛紛力撐，集體離場。納瓦特事後就此事道歉。



英國廣播公司（BBC）報道，梅麗莎在遭到指責後回應稱，「我代表我的國家參賽，你對我的組織有意見不是我的錯。」

在影片中，可以聽到有數位參賽者在納瓦特提高音量斥責梅麗莎小姐、並一再要她閉嘴之後，亦開始回擊納瓦特。當更多選手起身表示支持時，納瓦特說道，「如果有人想繼續比賽，請坐下。」納瓦特之後叫來保安，並威脅要取消那些支持梅麗莎的選手的參賽資格。

環球小姐泰國大賽總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil）當眾羞辱墨西哥小姐，引發爭議（IG@nawat.tv）

納瓦特的行為招致環球小姐組織的嚴厲譴責，該組織派遣國際高層代表團接管比賽的運作。

墨西哥小姐梅麗莎（Melissa Flores Bosch）（IG@melissafloreg）

環球小姐組織主席羅查（Raul Rocha）在一段影片聲明中表示，納瓦特先生「已經忘記作為一位真誠東道主的意義」。

羅查表示，納瓦特「羞辱、侮辱並缺乏對梅麗莎女士的尊重」，並且「嚴重濫用職權，叫來保安恐嚇一位女性。」