美國與柬、馬貿易協議暗藏「毒丸條款」　攪局東南亞遏制中國

英國傳媒報道，美國近期在與東南亞國家的貿易協定中納入「毒丸條款」（poison pills），引發廣泛關注與爭議。報道形容，這意圖遏制中國在該地區影響力，並測試東南亞國家忠誠度。



《金融時報》報道，這些條款是上周美國與馬來西亞和柬埔寨新協定的一部分，規定若任何一國簽署合作協議，危及美國「核心利益」（essential US interest）或對美國安全「構成實質威脅」（poses a material threat），美國有權取消協議。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，圖為特朗普與安華簽署貿易協議。（Reuters）

瑞士洛桑IMD商學院教授埃文內特（Simon Evenett）指出，此類條款定義寬泛，賦予美國單方面終止協議權力，將貿易協定從商業工具，變為管控夥伴國外交經濟政策的手段，還為華盛頓在東南亞創造新籌碼。2020年《美墨加協定》雖有「毒丸條款」先例，但觸發機制有明確法律界定，與此次跟東南亞國家的協定不同。

貿易評論員稱，條款全面性迫使與中國貿易的小國選邊站，可能改變美國未來在東南亞的貿易外交進程。經濟學家表示，這或促使東南亞出口商重新考量供應鏈選擇，改變地區投資和生產模式。

Flint Global貿易顧問洛（Sam Lowe）認為，美與馬、柬協定是戰術性安排，旨在緩解特朗普政府貿易政策極端影響，僅在情況變化前有效。

2025年10月26日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於馬來西亞吉隆坡舉行的東盟-美國峰會上發表講話。（Reuters）

在馬來西亞，該協定遭激烈批評，被指損害國家主權與中立政策，不過馬來西亞貿易部門強調美國無權強迫其做決定。此外，美國正考慮對經東南亞港口轉運的中國商品加徵40%關稅，未來與泰、越等國的互惠關稅協定走向也備受關注。