特朗普：若關稅裁決失利將是災難　改口認美國人同樣承受關稅

美國最高法院11月5日開始就關稅合法性開展辯論，多名大法官聚焦總統權力等議題激辯。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四承認美國消費者因他所實施的關稅而花更多錢購買商品，一改此前因應法院就關稅開展辯論而展現的嚴厲態度。



特朗普在周三辯論開時發文警告，聲稱如果最高法院的裁決剝奪他設定關稅的權力，將是一場災難，政府將需要預備後備方案。他翌日在白宮會見傳媒時被問及是否認同美國人有在承擔關稅時，直言：「我想他們可能正在支付某些東西（ I think that they might be paying something）」，但認為整體而言，關稅政策對美國人有利。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

特朗普在今年4月初宣布「對等關稅」後，堅持認為其他國家會支付關稅立場，並對來自中國、加拿大、歐盟和其他全球各地的進口商品徵收稅項。不過有反對聲音指出，商家會通過提價等方式應對關稅帶來的額外成本，即關稅的成本最終會轉移到美國消費者身上。

在日前舉行的辯論中，保守派和自由派的大法官都質疑特朗普的做法。最高法院一般需時數個月才會有裁判，但特朗普政府早前已經要求法院加快處理，外界預計最快年底會有裁決結果。