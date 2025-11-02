馬來西亞舉行東盟防長擴大會　董軍：願透過對話協商彌合分歧

第12屆東盟防長擴大會周六（11月1日）上午在馬來西亞吉隆坡舉行，國防部長董軍出席並發言。董軍稱，中方堅定支持東盟在區域架構中的中心地位，願同地區國家一道，積極擔當維護地區和平的責任，通過對話協商彌合分歧。



新華社報道，董軍說，今年是東盟防長擴大會機制成立15周年，地區各國命運更加緊密相連，求和平、謀發展呼聲日益高漲，地區合作迎來更廣機遇，但新威脅新挑戰也在持續累積。

中國國防部長董軍於2025年9月18日在北京香山論壇發表演說。(Reuters)

董軍稱，中國國家主席習近平提出全球治理倡議，為應對世界變局、破解世界難題提供中國方案，和《東盟憲章》《東南亞友好合作條約》的核心理念高度契合。各國應堅守和平合作初心，求同存異、攜手合作，共謀發展、共享和平。

他表示，中國與東盟比鄰而居，最期望看到地區和平安寧，並為此發揮重要作用，中方願意提升開放合作水平，堅定做可預期的穩定力量，為東盟防長擴大會安全合作添磚加瓦，打造更為緊密的中國－東盟命運共同體，共同維護國際和地區和平穩定。

報道指，同日，董軍與韓國、日本、澳洲防務部門領導舉行會談。