「政壇女股神」佩洛西卸任後毋須披露持股　股民將痛失指路明燈？

一直以來，都有一群投資者密切關注美國眾議員、前議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）披露的股票交易，緊跟她的一舉一動，並經常從中獲利。可如今「天塌了」！



在國會已任職四十的佩洛西11月6日宣布，她即將在2027年退休，不會參加明年的中期選舉，而一旦她離開國會，將不再被要求公開披露其家庭的股票持有情況。美媒在一篇報道中略帶嘲諷意味地表示：「這一趨勢（投資者密切佩洛西的股票交易）將在2027年終結，那些複製她投資策略的股票交易員們需要另尋標杆了。」

作為來自加州的民主黨籍聯邦眾議員，佩洛西是國會中最富有的成員之一，也是國會山最知名的投資者之一，甚至戲謔般地被冠以「股神」的名號。據追蹤美國兩黨議員股票交易的Capitol Trades平台數據顯示，她過去三年披露的交易額約為5,900萬美元（約4.58億港元）。

佩洛西2025年11月6日在社交網站發布題為「謝謝，三藩市」的影片，公布自己將不再尋求連任議員（影片截圖）

據報道，美國法律目前沒有明文禁國會議員持有或買賣股票，但聯邦法律要求議員在45天內披露他們本人、配偶或子女的交易，或代表他們進行的任何股票活動。披露的交易以區間形式報告，而非精確金額。

聯邦文件顯示，大多數與佩洛西有關的交易由其丈夫丈夫保羅（Paul Pelosi）完成，佩洛西辦公室的一名發言人曾在2022年宣稱，佩洛西本人並不會參與其丈夫的投資決策。

長期以來，有一群金融專家、日間交易者以及政治觀察者密切關注佩洛西夫婦的交易，並跟隨其投資。一個名為「佩洛西股票追蹤」（Nancy Pelosi Stock Tracker）的賬號在社交媒體X上吸引了120萬名關注者。

在那些關注佩洛西交易的人中，包括ETF交易平台Tidal Financial Group的高級投資組合經理魏斯科普夫（Dan Weiskopf）。

魏斯科普夫負責管理一隻股票代碼恰如其分地命名為「NANC」的ETF基金，該基金投資的股票不僅由佩洛西本人買賣，也由所有民主黨國會議員買賣。另外，他還管理着一隻名為「GOP」（與共和黨簡稱一樣）的ETF基金，該基金也投資於共和黨國會議員的股票。

魏斯科普夫在談到佩洛西家族的交易時表示：「這很神奇，佩洛西一做交易，整個社群都會立即跟進，並帶動市場波動。很多人都在關注她的決策，其他國會議員的影響力則小得多。」

據該基金網站顯示，NANC基金淨資產約為2.63億美元，而GOP基金約為6000萬美元，兩者均於2023年推出。魏斯科普夫表示，這兩隻以國會議員交易為基礎的投資組合整體表現優於標普500指數。

魏斯科普夫說：「她（佩洛西）的交易之所以精妙，是因為她對自己的投資有強烈信念—她使用的是長期期權，即使在訊息披露延遲之後，這些期權仍然有效。」他反問道：「她的表現非常好，所以為什麼不跟着她呢？」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）於2022年12月22日在美國華盛頓國會山舉行每週例行記者會。（Reuters）

此前，有統計數據顯示，佩洛西家族在2023年的投資收益率高達84.3%遠超「股神」巴菲特（Warren Buffett），其家族的財富也從2004年的4,100萬美元增長到2023年的1.2億美元，亦曾留下過投資組合在短短幾年內增長了96%的「輝煌戰績」。

當然，佩洛西始終否認有任何不當行為，並駁斥了有關議員利用非公開訊息謀取金融利益的指控。她在2021年曾為家族交易辯護，在被問及一些時機精準的交易時堅稱：「我們是一個『自由市場經濟體』，（議員）應該能夠參與其中。」

美媒指出，政府道德團體多年來一直呼籲禁止議員進行股票交易。雖然目前交易是合法，且只需要符合披露要求，但這一問題並不局限於佩洛西或某一黨派。面對公眾壓力，佩洛西2022年宣布支持兩黨推動的國會股票交易禁令，而這項努力在過去一年中逐漸獲得支持。

在美國國會中，一些進步派左翼議員，例如亞歷山大·奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）和沃倫（Elizabeth Warren），提出了多項相關提案，而包括羅伊（Chip Roy）和參議員霍利（Josh Hawley）這樣的右派議員也簽署了其中一些法案。

除了佩洛西，美國會還有其他「國會山股神」，其中就包括俄勒岡州民主黨籍聯邦參議員懷登（Ron Wyden）和佐治亞州共和黨籍聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）。

2020年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區美國眾議院發表國情咨文演說後，位於他背後的時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）撕毀了國情咨文演講稿的部分頁面。（Getty）

魏斯科普夫說：「她（佩洛西）的交易一旦被披露，確實會對市場產生影響，她退休固然引人注目，但國會中還有很多其他議員會延續這種趨勢。」

美國現任財政部長貝森特（Scott Bessent）8月13日在接受彭博社採訪時，呼籲禁止國會議員進行個股交易。美媒「政治報」（Politico）分析，此舉可能會進一步推動一段時間以來勢頭強勁的、禁止此類行為的立法努力。

貝森特過去也曾是華爾街知名對沖基金投資人，他表示：「看看這些令人瞠目結舌的（投資）回報，就能明白參眾兩院的信譽—無論是眾議員佩洛西，還是參議員懷登，每家對沖基金都會羨慕不已。」

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，美國財長貝森特（Scott Bessent）在美中貿易談判結束後，向媒體發表講話。（Reuters）

貝森特認為人們赴華盛頓擔任議員不應是為了致富，他們應該來為美國人民服務。他表示：「這會降低人們對這個體系的信任。因為我可以告訴你，如果有任何普通公民以這種方式進行交易，美國證券交易委員會（SEC）會找上門來。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

