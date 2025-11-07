荷蘭高官：安世中國將恢復晶片供應　繼續與中方保持聯繫

荷蘭經濟事務大臣卡雷曼思（Vincent Karremans）11月6日在社交平台表示，由於荷蘭與中國之間的會談，相信很快安世半導體（Nexperia）便能恢復把晶片產品從中國運往歐洲與世界各地的供應，荷方將跟進後續進展，並在必要時採取措施。



卡雷曼思的聲明指，荷蘭已獲悉中美兩國近期達成的「經濟與貿易協議」，並對中國恢復晶片供應表示支持，強調將重啟全球關鍵傳統晶片的關鍵供應鏈，並補充荷方將持續與中方保持密切聯繫，還會就此議題與歐盟及國際夥伴協調。

荷蘭政府早前以憂慮知識產權問題為由，接管由中資持有的晶片供應商安世半導體，引發中國反彈。安世工廠生產的半導體一般提供予寶馬、平治、福士等歐洲汽車生產商。

中國商務部周二批評安世停止向位於中國的工廠提供原料，導致停產，造成全球半導體產供鏈的動蕩和混亂，強調荷方應對此承擔全部責任。商務部發言人周三晚表示，已批准中國出口商的出口許可，並將努力恢復晶片供應。