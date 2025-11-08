德國護士為「減輕工作」向病人注射過量鎮靜劑致10死 判終身監禁
撰文：張涵語
出版：更新：
德國法院11月5日判處一名涉嫌謀殺的臨終關懷護士終身監禁，該男子為減輕自己夜班的工作量，給他主要以老年人為主的病人注射過量止痛藥或鎮靜劑，導致10名病人死亡，並企圖謀殺另外27名病人。
據英國廣播公司（BBC），這些罪行發生在2023年12月至2024年5月期間，地點位於德國西部維爾瑟倫（Wuerselen）的一家醫院。
檢察官向法院表示，該名男護士對需要更高照護水平的病人會表現出「煩躁」且缺乏同理心，並指控他的行為如同「主宰生死」。
15年是德國終身監禁的最低刑期。法庭在宣布刑期時表示，該男子的罪行性質極為嚴重，因此該護士在服刑15年後幾乎沒有獲釋的可能。檢察官亦稱，他們正在進行開棺驗屍，以確定其他潛在受害者，這或會導致該男子再次受審。
據德國媒體報道，調查人員亦正在調查該護士職業生涯中的其他幾宗可疑事件。此前德國也曾發生相似事件，在德國戰後歷史上最嚴重的連環殺人案中，一名前護士因謀殺85名病人於2019年被判處終身監禁。
